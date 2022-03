Esta es la primera canción en inglés que Camilo y Evaluna le enseñarán a Índigo

Camilo y Evaluna conforman una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Dentro de poco tiempo le darán la bienvenida a Índigo, su primer hijo, y quien les convertirá en padres por primera vez.

A través de sus redes sociales, el artista colombiano y la hija de Ricardo Montaner han compartido algunos de los momentos más especiales de esta nueva etapa de sus vidas. Por ahora, se desconoce si será niño o niña, lo cierto es que dentro de muy poco tiempo llegará a iluminar las vidas de la familia Echeverry Montaner.

Recientemente, la joven artista subió un video a sus historias de Instagram asegurando que junto con su esposo Camilo, ya tienen la primera canción que le enseñarán a Índigo para que aprenda inglés. En las imágenes, se observa a la pareja dentro de la cocina de su casa. Allí, el intérprete de Ropa cara aparece sosteniendo una tabla con algunos plátanos cortados mientras entona canta un tema en inglés. “I like bananas, cookies, and oranges, tomatoes, hotdogs, and sandwiches, hamburgers, lettuce, bread and carrots.. yummy yummy, I like to eat”, se escucha cantar al colombiano mientras la menor de los Montaner se ríe.

Según Evaluna, ese sería el primer tema que le pondrán a escuchar a su bebé con el fin de que aprenda inglés muy rápido. “La primera canción que le enseñará @camilo a Índi pa que aprenda a manejar el ingliiiisss”, dijo la joven.

¿Por qué Índigo no llevará el apellido Montaner?

Recientemente, en los Premios Lo Nuestro, quedó en evidencia el avanzado estado de embarazo de Evaluna, quien está próxima a dar a luz a su primer hijo, fruto de su amor con Camilo. La pareja ha demostrado que está muy enamorada y ansiosa por conocer al nuevo integrante de la familia; sin embargo, el pequeño no llevará el apellido Montaner. ¿Cuál es la razón? Como bien se conoció hace unos días, el primer apellido de Ricardo no es precisamente el Montaner sino Reglero. Por tal razón, el pequeño Índigo no podrá llevar el Montaner dentro de la composición de su nombre. En realidad, se llamará Índigo Echeverry Reglero.