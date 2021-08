Esta es la razón por la que Carla Giraldo no publica nada de MasterChef Celebrity

La más reciente edición de MasterChef Celebrity ha sido tendencia por las constantes polémicas entre la actriz Carla Giraldo, sus amigas Viña Machado y Marbelle, contra los comediantes Liss Pereira, Diego Camargo y especialmente, Frank Martínez.

“Con Liss yo fui muy cansona y fastidiosa en algún momento, y así mismo le escribí una carta desde mi corazón y el amor, en la que le pedí unas disculpas que nunca fueron aceptadas y la entiendo, pero no le puedo pedir disculpas toda la vida, ya lo hice cuando me sentí mal y ella nunca me quiso contestar. Yo nunca le caí bien”, dijo la polémica actriz en una transmisión en vivo de ‘Las 4 babys’. Su presencia en la cocina del reality ha despertado amores y odios entre los televidentes. Algunos halagan la espontaneidad y sinceridad de la famosa, pero a otros les disgusta su personalidad.

Te puede interesar: Las mejores noticias del mundo del entretenimiento aquí

Puedes leer: ¿Quién es el esposo de Carla Giraldo, participante de MasterChef Celebrity?

Carla Giraldo se ha destacado también por sus excelentes preparaciones, incluso, ya hace parte del selecto grupo de los 10 mejores cocineros. Sin embargo, pese a que casi todos los participantes publican cosas en sus redes sobre el reality, ella es la única que no lo hace. A muchos internautas les ha generado intriga conocer el motivo.

Por medio de un live en Instagram, el grupo de ‘Las 4 babys’ reveló varios ‘secreticos’ del programa y sus concursantes. En la transmisión en vivo, Carla Giraldo confesó que tuvo que tomar algunas medidas debido a las constantes críticas que le dejaban los usuarios en sus redes sociales.

Puedes leer: Catalina Maya reveló por qué las llaman ‘Las 4 babys’ en MasterChef Celebrity

En un inicio, la actriz antioqueña quiso hacerle promoción al programa como sus demás compañeros, pero recibió comentarios e insultos en su contra, al punto que ya se sentía afectada, así que se vio obligada a bloquear los comentarios y a publicar menos contenido.

“Mientras todos se calman y aprenden lo que nos quieren enseñar que es tranquilidad, amor, no hablarle mal a las personas, no señalarlas, hablarles desde el amor, pues ese día vuelvo a activar los comentarios, mis fotos, todo. Pero, pues para que vayan y me dejen comentarios de mi***, no”, expresó la concursante de MasterChef Celebrity.