Este sería el origen de la pelea entre J Balvin y Residente

Hace pocos días, Residente y J Balvin volvieron a ser tendencia por unas fuertes palabras con las que el rapero puertorriqueño se refirió al colombiano, a través de la canción BZRP Music Sessions #49, tema que generó controversia y millones de reacciones alrededor del mundo.

Te puede interesar: Ricardo Montaner y más artistas reaccionan a canción de Residente contra J Balvin

RESIDENTE || BZRP Music Sessions #49 (Tiraera pa J Balvin) Letra | Video Oficial

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Para nadie es un secreto que el par de artistas no se la llevan nada bien. A raíz de todas las polémicas que han protagonizado, muchos se han estado preguntando cuál es la raíz de que los cantantes se lancen tantas ‘puyas’ en redes sociales. En el programa radial dominicano Alofoke Radio Show, hicieron un detallado análisis de las peleas de Residente y J Balvin. Allí, sus panelistas llegaron a la conclusión que, aunque aparentemente todo haya comenzado el año pasado cuando J Balvin lanzó una fuerte crítica a los Latin Grammy, eso fue solo una excusa para que Residente, supuestamente, sacara a la luz todo lo que él siente por el colombiano desde hace mucho tiempo.

¡Por una mujer! J Balvin y Residente habrían tenido problemas tiempo atrás

El dominicano Álex Taylor fue quien reveló que René Pérez, como es el nombre de pila de Residente, exintegrante de Calle 13, tiene sentimientos negativos hacia J Balvin porque al parecer, “el colombiano no quiso colaborar con su hermana”. Sin embargo, aclaró que se trataría de un rumor que cada vez ha venido tomando más fuerza. “Él encontró una oportunidad de pelear con J Balvin. Y eso lo lleva a que su ego haya sido lastimado y se siente en la postura de poder enterrarlo”, dijo Alex Taylor.

El hombre no reveló el nombre de la joven. No obstante, la hermana de Residente se llama Ile y también se dedicó a la música, pero su carrera musical no ha tenido tanto éxito como la de René.

Te puede interesar: VIDEO: Residente aseguró que rezó por la salud de la mamá de J Balvin