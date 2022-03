“¡Esto es una porquería!”: Jorge Rausch a Pamela Ospina en ‘Masterchef Celebrity’

MasterChef Celebrity lleva una semana al aire con varios retos individuales y en equipo y dos retos de eliminación. La primera en salir fue la actriz Natalia Ramírez, recordada por su papel de Marcela Valencia en Betty, la fea.

Te puede interesar: ‘MasterChef Celebrity’: Tostao tuvo fuerte ‘agarrón’ con el chef Chris Carpentier

Anoche se llevó a cabo un nuevo reto donde Lady Noriega, Luis Eduardo Arango, Corozo, Pamela Ospina, Aida Bossa y Chicho Arias, se enfrentaron para seguir en la siguiente etapa de la competencia. Esta vez, debían realizar un plato donde el arroz fuera el protagonista.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Jorge Rausch regañó a Pamela Ospina”

Cada uno se enfocó en realizar una preparación evocando las regiones que los vio nacer. Sin embargo, en un momento se presentó una polémica cuando Jorge Rausch, uno de los jurados del reality culinario, se acercó a la estación de Pamela Ospina a quien inmediatamente le llamó la atención por el desorden que tenía en la cocina. “Pamela mire ese desorden que tiene, organícese”, le dijo bastante molesto, a lo que ella le respondió que era un”desorden ordenado”. Pero, por lo visto, no fue una justificación de peso y de manera fuerte le dijo: “no, ¡Esto es una porquería!. Organícese, no me gusta trabajar así”.

La comediante terminó asintiendo con su cabeza. Sin embargo, fue bastante notorio que venía indispuesta porque algunos de sus compañeros que estaban en el balcón estaban ayudando a Corozo. “Que dicten toda una receta, me parece muy triste, no me parece justo, el que no le da para cocinar es el que sale. ¿Quién está cocinando? ¿Corozo o todo el grupo?”.

Te puede interesar: El tratamiento que se realizó Ramiro Meneses de ‘MasterChef’ para verse más joven

Luis Eduardo Arango, segundo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

En el mismo reto de eliminación, Luis Eduardo Arango pecó por un ‘huevo’, pues en el reto debían realizar un calentado, pero el actor no le puso ese ingrediente, uno de los principales. Aunque no tuvo otro error, ese detalle lo terminó condenando y sacando de la competencia.