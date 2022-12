Eugenio Derbez y la Reina Letizia tuvieron un doloroso encuentro. Esto pasó

Después de un accidente que lo dejó en cama durante semanas, Eugenio Derbez regresó a México, su país natal, y fue recibido en el aeropuerto por sus fanáticos y la prensa local. El director de 61 años, recordado por su película No se aceptan devoluciones, preocupó a sus seguidores y familiares en agosto de este año, pues sufrió una caída que le produjo múltiples fracturas en su hombro, que fraccionó en 17 pedazos.

Hace unos días, junto a su esposa Alessandra Rosaldo, el actor asistió a su primer evento público, mientras asiste a terapias físicas para mejorar su movilidad. “Voy muy bien, es una recuperación larga porque aún no puedo hacer muchas cosas, no puedo levantar el brazo, no puedo agarrarme la cabeza bien, va a llevar de seis meses a un año para una recuperación total, pero ya puedo trabajar, salir, hacer todo”, contó para el programa El Gordo y La Flaca.

Así fue el encuentro entre Eugenio Derbez y la reina Letizia

El actor, que hace unos días se encontró en un evento público con reina Letizia, esposa del rey Felipe VI, causó gracia en su reencuentro con la prensa cuando contó su peculiar acercamiento con la soberana, a quien curiosamente, le gusta mucho saludar con fuertes apretones de mano. “Antes de encontrarnos con ella nos dijeron que a ella le gustaba sacudir fuerte la mano, no le gustaban esos saludos aguados. Yo lo ignoré y a la hora que le di la mano si fue como ‘ay, espérate’”, dijo el humorista entre risas, recordando el dolor que sintió en ese momento. “Me estaba lastimando y pensé ‘Ay espérate mi reina, ¿qué pasó ahí?”, finalizó.

