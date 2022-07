Alejandra Serje, expresentadora de ‘Lo sé todo’, habría confirmado su separación

Aunque se dio a conocer en Protagonistas de Nuestra Tele , la mayoría de los televidentes recuerdan a Alejandra Serje por ser una de las presentadoras principales en Lo sé todo del Canal 1.

Junto a Elianis Garrido y Ariel Osorio , Alejandra Serje presentó durante varios años el programa de chismes, y se retiró en diciembre del 2021 para enfocarse en proyectos personales.

Gracias Aleja por acompañarnos estos años con tu dulzura y alegría. Te deseamos muchos éxitos en tus proyectos.#Repost pic.twitter.com/urfsAb2CgJ — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) December 14, 2021

Desde ahí, su millón de seguidores en redes sociales no le pierden la pista ni a su trabajo y mucho menos a su vida personal, que hasta hace meses iba a la perfección.

Después de comprometerse, Alejandra Serje se separó del papá de su hija

A inicios de este año, la presentadora Alejandra Serje anunció, con mucha emoción, su compromiso con Andrés Poveda , el papá de su hija y su pareja durante varios años.

En el video, que ya no existe en sus redes sociales, se ve la romántica manera en que su novio pidió su mano, durante un viaje a Las Vegas, Estados En esa ocasión, Andrés decoró un lujoso restaurante con pétalos de rosa.

Todo parecía estar bien entre Alejandra Serje y Andrés Poveda, pero su lejanía en redes comenzó a alertar a sus seguidores, quienes no dudaron en preguntarle cada vez que tenían la oportunidad. Después de un tiempo de silencio, la presentadora decidió hablar del tema sin necesidad de mencionar al hombre.

“Hay cosas en la vida que uno quiere guardarse en su intimidad, y yo sé que uno es muy culpable porque ustedes no pidieron que uno los entrara a su intimidad, por ende, quieren explicaciones de lo que pasa en la vida privada de uno porque sienten que uno les dio el derecho sin embargo hay cosas que me quiero guardar”, dijo Alejandra en sus redes sociales para luego confesar que es imposible ser reservada con tanta insistencia de los internautas.

Ante la presión que llegó a sentir, Alejandra Serje se vio obligada a pedir respeto y espacio por su intimidad. “Yo creo que hay cosas que ya fueron lo suficientemente dolorosas y traumáticas como para tener que repetirlas o publicarlas, de pronto cuando no duela tanto lo hablaré, pero por favor por respeto a mi vida y a mi familia, ya no más, basta. Lo que se ve no se pregunta, pido respeto y que cambiemos de tema, pasemos la página y ya” finalizó la presentadora que, sin conocerse las razones de su ruptura, aceptó estar aún herida pero que trata mostrarse sonriente y en familia cada vez que puede.