Foto: así se veía Arelys Henao cuando fue reina de belleza

Con la bioserie del canal Caracol, Arelys Henao: canto para no llorar, los colombianos han podido conocer a detalle cómo fue la difícil infancia y adolescencia de la cantante de música popular, Arelys Henao. Como bien se ha visto en la telenovela y como ella misma ha contado en varias entrevistas, junto con su familia fue víctima de la violencia por el conflicto armado que vivía el país en esa época.

Luego de ser desplazada de su pueblo natal, Sabanalarga, Antioquia, la artista vivió en otros municipios, donde trabajó en varios oficios como peluquera, vendedora de libros y secretaria. Cuando tenía 17 años, Arelys Henao estuvo en Nutibara. En ese entonces, ya había comenzado a darse a conocer gracias a su talento para la música. Su belleza física también la hizo destacar dentro del pueblo, pues sus dirigentes le propusieron ser la representante de un reinado.

De soberana de belleza, a reina de la música popular

En una entrevista con María Beatriz Echandía, Arelys Henao contó que a sus 17 años, le ofrecieron ser la candidata de un reinado de belleza, y ella aceptó. Según sus declaraciones, a su padre, don Alonso Henao, no le gustó la idea, pues en uno de los eventos le tocó aparecer en traje de baño. “Me vestían de oro, lo que representaba las riquezas de la región. […] Me subo a la carroza, yo sonriendo, y mi papá le daba con el machete a la rueda del carro y decía: ‘¡Que se baje de ahí!’. […] Yo le decía a la presidenta del comité: ‘Me va a matar’”, recordó la artista entre risas. Después de eso, contó la antioqueña, su padre dejó de hablarle durante 20 días, pero luego de pedirle perdón muchas veces, terminó cediendo.

Así lucía Arelys Henao como reina de belleza

A propósito del tema, hace un tiempo, Arelys Henao publicó una foto en sus redes sociales, recordando esa época de su vida, que guarda en su corazón con mucho cariño y agradecimiento. Para ese entonces, lucía una larga y ondulada melena de color negro. Además, se caracterizaba por su particular capul. “Qué tal mi #tbt de hoy, tenía 17 añitos era la candidata de las fiestas de Nutibara Antioquia, qué tal el estilo jajajajajaj tiempos aquellos que no volverán”, escribió en la descripción de la imagen que fue publicada hace años, pero que se viralizó recientemente. Sus fanáticos no dudaron en elogiarla. “Siempre eres la misma reina divina”, “hermosa desde antes y para siempre”, “linda como siempre”, “muy hermosa, igual que hoy en día”.

Ayer, publicó una nueva imagen en su cuenta de Instagram de esa etapa de su vida. “Mi #tbt de hoy. Es la única foto que tengo del desfile en la carroza cuando fui candidata en las fiestas del Cacique Nutibara en el año 1993″.