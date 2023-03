Foto: Diego Guauque, de ‘Séptimo Día’, se rapó: “vamos a tomar medidas severas”

Hace unas horas, el periodista Diego Guauque contó a sus 179 mil seguidores en Instagram su nueva decisión en medio de un tratamiento de quimioterapia, que ya completa quince días. El reportero del programa de Caracol Televisión, Séptimo Día, fue diagnosticado, en enero de este año, de un Leiomiosarcoma, un tumor poco común que inició en su abdomen.

Justamente hace una semana, el bogotano había asegurado que la quimioterapia no le había afectado aún su caída del cabello, una consecuencia que viven muchos pacientes que sufren de cáncer y se someten a este tipo de terapia. Sin embargo, la situación habría cambiado, llevando a Diego a tomar “medidas severas” sobre su corte de cabello.

El reconocido periodista de Séptimo Día de Caracol Televisión lucha contra un tumor maligno en su abdomen. Su esposa, la también periodista Alejandra Rodríguez, le dedicó unas emotivas palabras. Foto: Instagram - Instagram

Diego Guauque se mostró sin cabello

Hace unas horas, el periodista sorprendió con su nueva apariencia, pues optó por la decisión de quedarse completamente sin cabello por varios ‘calvos’ que estaba observando en su cabeza. Diego Guauque mostró su transformación de inicio a fin y, a través de un video, compartió su visita a la peluquería. “Quince días después de mi primera quimio se me empezó a caer el pelo. Lo noté fácilmente en la ducha y cuando me peinaba. De un momento a otro, comencé a acumular unos parches en la cabeza imposibles de disimular. Por eso hoy decidí coger el toro por los cachos y cambiar de look. “Vamos a tomar medidas más severas”, le dije a mi peluquero”, contó.

En su narración, reveló que aunque su peluquero inició con “la 2″, los parches y las manchas blancas no desaparecían. “Mi pelo continuaba frágil y débil ante el más ligero toque del estilista. ”Tocó con la patillera, hermano”, me dijo con resignación. ”Hágale pues, papá, sin miedo”, le respondí con decisión, pero, no lo niego, con un asomo de tristeza. Y así quedé. Algunas veces estuve con el pelo muy bajito, pero nunca así: calvo, recalvo jajaja”, contó y finalizó con el positivismo que lo ha caracterizado desde que fue diagnosticado a inicios de este año. “Lo positivo es que es un problema menos, una liberación, porque la diaria caída del pelo se me empezaba a convertir en un problemita aburridor. Tómenle del pelo a esta foto y continúen sonriéndole a la vida por las cosas pequeñas que tenemos y que solamente valoramos cuando se marchan”.