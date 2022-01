Foto: este era el secreto que Karin Jiménez no alcanzó a contarle a Mauricio Leal

El homicidio del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, a manos de Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, sacudió no solo al mundo del entretenimiento sino a todo el país. Muchas de las famosas a las que él atendía en su peluquería se han pronunciado a través de las redes sociales luego de que Jhonier aceptara los cargos.

Una de ellas fue Karin Jiménez, la esposa del futbolista de la Selección Colombia, Santiago Arias, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un reel de fotos junto a un emotivo mensaje de despedida. “Te amo tanto, te extraño tanto. No tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo en estos momentos. Yo sabía que este momento iba a llegar pero ya vivirlo y aceptarlo es muy duro, cuanta maldad. Vuela alto amigo mío. Estoy segura que no encontraré a una persona igual o mejor que tú, mi corazón siempre te extrañará y te recordará”.

¿Cuál era el secreto de Karin Jiménez?

También, la modelo y empresaria aprovechó para contar que no pudo contarle un secreto que seguro, hubiera puesto muy feliz a Mauricio. ”No alcance a contarte, que estaba embarazada, siempre lo hacía, eras de las primeras personas en enterarte, esta vez no lo hice, y cómo me arrepiento, pero sé que desde el cielo, me estás cuidando y estarás feliz de esta nueva bendición en mi familia”.

Recordemos que fue a finales de diciembre del 2021 que Karin reveló a través de sus redes sociales que está esperando su tercer hijo con el futbolista. Desde hace varios meses atrás los internautas sospechaban que ella estaba embarazada por algunas fotos que dejaban en evidencia su notable ‘barriguita’ pero la noticia no había sido confirmada oficialmente. Se trata de otro varón, con el que completarán tres, pues la pareja de famosos ya son padres de Thiago y Lucca.