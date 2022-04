Foto: ¿Laura Acuña sigue con su esposo y silencia rumores de separación?

Desde hace varios meses, internautas en redes sociales vienen hablando de la vida sentimental de la presentadora Laura Acuña, quien, supuestamente, se habría separado de su esposo, el empresario Rodrigo Kling.

Los rumores tomaron fuerza cuando de repente, la presentadora dejó de postear fotos junto a su esposo. Aunque antes no lo hacía tan seguido, pues siempre ha preferido mantener su vida privada lejos de la opinión pública, de vez en cuando publicaba una que otra foto con Rodrigo. Ahora, solo se le ve en fotos con sus hijos y demás familiares, pero no con él, ni tampoco lo menciona públicamente. Hasta el momento, Laura Acuña no ha desmentido o confirmado esos rumores, lo único que ha dicho es que no hablará del tema.

¿Laura Acuña y Rodrigo Kling juntos en una foto?

En las últimas horas, la cuenta de Instagram Rechismes, que sigue la vida de los famosos, viralizó una foto donde aparece Laura Acuña junto con sus hijos y un hombre, quien aparentemente, parece ser su esposo Rodrigo Kling. Aunque no se ven en una actitud romántica, sí se observan bastante cercanos.

La imagen volvió a encender los rumores sobre la vida sentimental de Acuña. Algunos internautas se preguntan si la pareja volvió, o si al contrario, nunca se divorciaron. No obstante, otros usuarios comentaron la publicación, afirmando que el hombre que se ve en la foto no sería Rodrigo Kling, pues se ve un poco más delgado, dando la impresión de que fuera tal vez, otra persona. “No parece él o se adelgazó”, “ese es otro, ese no es el esposo de ella”, “no es el esposo de Laura”, “en esa foto ese hombre se ve diferente, no pareciera que fuera Rodrigo”, “él no es el papá de los niños, se ve diferente”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

De igual manera, otros internautas comentaron que puede que ya no estén juntos, pero por los hijos que tienen en común es normal verlos juntos. “Mis padres se divorciaron hace 2 años, y todavía salimos en familia y nos tomamos fotos felices”, “tienen dos hijos, por qué no se les podría ver juntos?”, “el que no tengan una relación de esposos no quiere decir que no se puedan reunir para compartir tiempo con sus hijos”, “tienen hijos es normal que puedan capturar momentos juntos”.