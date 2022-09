Foto: Laura Tobón mostró la lesión benigna con la que nació su hijo Lucca

Una de las facetas que más disfrutan algunas mujeres, es la de ser madres. Tal es el caso de Laura Tobón, expresentadora de La Voz Kids y La Voz Senior, quien dio a luz a Lucca, su primogénito, el 29 de diciembre del 2021.

Desde entonces, en su cuenta de Instagram, donde tiene 3,8 millones de seguidores, el protagonista de sus publicaciones ha sido su bebé, quien está próximo a cumplir 9 meses.

¿Qué tiene el hijo de Laura Tobón?

Generalmente, la modelo suele compartir fotos y videos del niño y, también, ha hablado de su experiencia como madre. Hace unos días, publicó una historia contando que su bebé nació con una extraña manchita roja en uno de los dedos de su mano. El diagnóstico de los médicos fue que se trataba de una malformación vascular. “Amores, no les había contado esto nunca, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació siempre me preocupó. Le pregunté a mi pediatra, a una dermatóloga y a un neurólogo y todos me dijeron lo mismo. Es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos”, escribió junto a una imagen donde muestra la mano del bebé.

Pese a que el certamen médico fue positivo, Tobón reveló que, de todas maneras, es inevitable no preocuparse, así que, optó por preguntarle a sus seguidoras que son madres, si han vivido una situación similar con el fin de que la asesoren. “Uno como mamá siempre se va a preocupar, la manchita ha ido creciendo y aunque me dicen que no es peligroso, quiero preguntarles a algunas mamás si sus bebés tienen de pronto algo parecido”, escribió en una cajita de ‘preguntas y respuestas’.

Allí, varias internautas le contestaron y coincidieron en el diagnóstico médico, dándole otro parte de tranquilidad, pues esa mancha es algo normal que, con el tiempo irá desapareciendo. “Algunas personas nacen con eso, crecen bastante, no genera ninguna condición preocupante”, “mi bebé nació con unas manchitas en la nuca súper claritas y le fueron desapareciendo”, “Lau, posiblemente se le vuelva un lunarcito, su marca, no te preocupes”, escribieron algunas mujeres.

¿Por qué el hijo de Laura Tobón siempre tiene la lengua afuera?

El niño se ha ‘robado’ las miradas de miles de internautas con su ternura. Hace unas semanas, un internauta le realizó una particular pregunta a la presentadora, luego de ver que, en la mayoría de fotos y videos, el bebé aparece con su lengua afuera. “Amo la lengüita de Lucca, ¿Por qué siempre la tiene afuera?”.

Con mucha tranquilidad, la también modelo respondió: “porque los papás eran igual, con la lengua salida siempre jajaja. Va de generación en generación”, escribió junto a una fotografía suya y su esposo cuando eran bebés.