Foto: los distantes mensajes navideños de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque levan más de 10 años de relación. Tienen dos hijos, Matías y Salvador, pero desde hace un tiempo dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales. Tan solo en el día del bautizo de su hijo menor posaron para una foto familiar, y el 24 de diciembre también aparecieron junto a la familia de la presentadora.

Sin embargo, muchos de los fanáticos han insistido en que, aunque aparentemente se vean juntos en esas celebraciones, como pareja estarían atravesando una crisis. Cada uno ha publicado fotos en sus cuentas de Instagram pero no se dejan ver juntos. Por ejemplo, hace unos días, la presentadora de Día a Día posteó una imagen con sus dos hijos acompañada de un emotivo mensaje de agradecimiento, pero no mencionó al actor. “Desde hace 5 años, con Matías en la panza, he tenido el mejor regalo de navidad para siempre. Gracias, Dios, por mis hijos. Hoy solo te pido que nos sigas llenando de vida y salud para acompañarnos y disfrutarnos. Gracias DIOSITO por prestármelos, prometo tratar de hacer las cosas bien, honestas, con el corazón y el alma”.

Por su parte, Lincoln Palomeque, publicó una foto de Salvador junto al árbol de Navidad. “Que feliz navidad para todos.....una bolita más del árbol”, escribió en el post, pero tampoco mencionó a Carolina Cruz. Por esa razón, sus seguidores afirman que su relación no estaría pasando por un buen momento. Ante tantas dudas de los internautas, la mamá de la presentadora respondió hace pocos días, y de una manera muy contundente, a una seguidora que afirmó que ellos ya no vivían juntos, desmintiendo esa información.