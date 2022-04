Foto: Will Smith reaparece en la India luego del escándalo en los premios Óscar

Luego de casi un mes, desde que se celebró la edición número 94 de los Premios Óscar, y en la que ocurrió el polémico incidente protagonizado por Will Smith y Chris Rock; el protagonista de El príncipe de Bel-Air reapareció junto a su esposa.

Te puede interesar: Jada Pinkett, esposa de Will Smith reaparce tras la polémica en los premios Óscar

Will Smith reaparece en la India

El actor había estado al margen de la situación y alejado de los focos mediáticos, sin embargo, este fin de semana, fue captado junto con su esposa en la India. El actor arribó a un aeropuerto privado de Mumbai y cuando llegó al hotel fue ovacionado por unos fans, incluso, se tomó fotos con ellos.

Will Smith travels to India following Oscars slap controversy https://t.co/kFQESoiLf1 pic.twitter.com/Lmg58FTWEd — Page Six (@PageSix) April 23, 2022

Según una fuente cercana a Us Weekly, aseguró que el estadounidense se encuentra allí en unas vacaciones familiares, planificadas antes del incidente en los Óscar y que no fueron canceladas por insistencia de su esposa Jada.

Te puede interesar: Will Smith no podrá asistir a la gala de los premios Óscar por 10 años

Will Smith spotted Mumbai airport today 📸 #WillSmith pic.twitter.com/4i5nuZmPZp — ʝ ɛ ɛ ȶ ʊ (@Khiladi86) April 23, 2022

Las disculpas de Will Smith

Hace unas semanas, Will Smith pidió disculpas a Chris Rock sobre lo sucedido en los premios Óscar e invitó a reflexionar sobre la violencia. “La violencia en todas sus formas es tóxica y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas sobre mí forman parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Posteriormente, aprovechó para disculparse con el comediante: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser. No hay cabida para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, concluyó.

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea