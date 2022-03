Jada Pinkett, esposa de Will Smith, reaparece tras polémica en los Premios Óscar

El pasado fin de semana, se celebró la edición número 94 de los Premios Óscar, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en el Dolby Theatre, en Los Ángeles. La ceremonia fue conducida por las comediantes Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

La gala estuvo cargada de emociones encontradas a cargo del actor Will Smith y el comediante Chris Rock, debido al polémico momento que vivieron en medio de la ceremonia, cuando el protagonista de ‘En busca de la felicidad’ abofeteó al comediante luego de que este hiciera un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett.

Jada reacciona al comportamiento de Will

Tras la polémica, la esposa del actor rompió el silencio sobre lo sucedido con un breve, pero contundente mensaje en su cuenta de Instagram. “Este es tiempo de curarse y estoy dispuesta a ello”, fue lo que dijo Jada Pinkett.

Además, en las últimas horas, Will Smith pidió disculpas a Chris Rock e invitó a reflexionar sobre la violencia. “La violencia en todas sus formas es tóxica y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas sobre mí forman parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Posteriormente, aprovechó para disculparse con el comediante: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser. No hay cabida para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, concluyó.

