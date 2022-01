Fotos: a Grettel Valdez, actriz de ‘RBD’, le amputarán parte de un dedo por cáncer

Grettel Valdez logró reconocimiento gracias a su papel de Daniela Jiménez en la telenovela Clase 406. Luego, participó en otras importantes producciones mexicanas como Ángel Rebelde, Rebelde, Camaleones, Cuando me enamoro, Lo que la vida me robó, entre otras.

Ahora, la famosa actriz de telenovelas enfrenta un difícil episodio en su vida. Hace pocos días reveló en una entrevista con el programa Hoy, que, en el 2018, le diagnosticaron un cáncer en su dedo pulgar que, en ese momento, lograron erradicar gracias a una cirugía. Sin embargo, cuatro años después, cuando todo parecía ir bien, a la también modelo le volvieron a detectar una anomalía en su dedo. “Hace como más de 4 años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijeron, ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar’. Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía, y ya estando ahí en la plancha, ya toda listo, llega el doctor y me dice: ‘no te voy a operar, en una semana se te expandió y no es normal’”, comentó la actriz de Rebelde. Asimismo, explicó que se trata de una verruga que tiene por dentro, específicamente un virus que transmuta en cáncer y, por esa razón, deben quitar esa parte del dedo para que no pase a mayores. “Sí me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”. Esa es la única forma de cuidar no solo el resto de su dedo sino todo su cuerpo.

Por ahora, se desconoce la fecha exacta de la cirugía de la actriz de 45 años, pero en sus redes sociales ha demostrado estar tranquila. “Para todo mal siempre sonríe, solo un poco de Amor me pueden dar”.

