Fotos: conoce a la presentadora que está saliendo con 5 hombres a la vez

Hoy en día, las relaciones de pareja suelen tener menos compromiso, pues muchos prefieren la opción de una relación abierta para salir de lo tradicional y poder explorar nuevas cosas, con nuevas personas.

Carol Volderman sale con 5 hombres

Una presentadora británica decidió seguir esos pasos. Se trata de Carol Volderman, quien decidió salir con 5 hombres, desde hace más de una década.

Carol es conocida en su país por su participación en diferentes producciones de televisión, durante más de 40 años. Tiene 62 años y desde hace un buen tiempo había preferido mantener su vida privada lejos de la opinión pública. Sin embargo, hace poco, en una entrevista en el podcast Rule Breakers de Michelle Visage de la BBC, reveló que, contrario a lo que muchos pensaban, está completamente feliz en su área sentimental.

Para sorpresa de muchos, no solamente tiene una pareja, sino varias. Específicamente está saliendo con cinco hombres al mismo tiempo y eso la hace sentir muy bien y muy enamorada. De acuerdo con lo que dijo, ellos son sus ‘amigos especiales’. “Estoy pasando el mejor momento. He hablado de esto una vez. Tengo un sistema que he tenido durante 10 años. Se llaman ‘amigos especiales”, afirmó.

Y es que no se trata precisamente de relaciones fugaces, sino por el contrario, de romances muy estables, aunque no los considera sus novios, pues, según dijo, no le gustan las aventuras de una sola noche. Esa es la razón por la que con algunos de sus “amigos especiales” ha durado varios años. “Con uno llevo 11 años, con otro llevo siete años. Sabes que todos son solteros. Es un lugar feliz. Me apresuro a agregar que no me gustan las aventuras de una noche”, agregó.

En su juventud no se le pasó por su cabeza vivir una aventura como la que vive hoy, a sus 62 años, sobre todo por pensar en los calificativos que hubieran podido ponerle en esa época. “Todo era despectivo sobre una mujer, ese era el ambiente en el que estaba creciendo. Era como ‘ella está desesperada’, todo era crítico”.

Carol Volderman estuvo casada

En 1985, la periodista británica estuvo casada con un oficial de la Armada Real Británica, aunque su romance solo duró un año. Más adelante, en 1990, volvió a unir su vida con otro hombre con el que tuvo dos hijos, pero con el que también terminó en divorcio, Después de eso, no volvió a tener una relación estable.