Video: Ana Karina Soto se fracturó un dedo en emisión de ‘Buen día Colombia’

Como es costumbre entre los famosos, a través de sus redes sociales suelen publicar varios detalles de lo que ocurre en sus vidas profesionales y personales.

La presentadora Ana Karina Soto no aguantó las lágrimas al recordar a su mamá en plena emisión y con compañía del coach Daniel Habif. Foto: Instagram

¿Qué le pasó a Ana Karina Soto?

En las últimas horas, la presentadora, pareja del actor Alejandro Aguilar, mostró el gran susto que pasó durante la emisión de ayer en Buen día Colombia del Canal RCN.

En un video que se hizo viral en redes sociales, se observa a la nortesantandereana realizando un juego con Violeta Bergonzi, su compañera de set, cuando, de repente, Ana Karina manifestó que se había pegado en el pie. Aunque inicialmente pensó que se trataba de un simple golpe, a los pocos minutos el dolor comenzó a intensificarse y tuvo que recibir asistencia médica y salió en silla de ruedas.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 1,8 millones de seguidores, la cucuteña mostró algunas imágenes donde se veía tranquila, esperando a que le hicieran los exámenes correspondientes. “La doctora siente algo raro en el dedito, decide enviarme una placa para descartar una fractura. Todos divinos, preocupados”, aseguró.

Accidente de Ana Karina Soto

Luego, se mostró en silla de ruedas, minutos antes de ser trasladada a un hospital. “Me pusieron con Violeta a hacer la actividad disque para que no nos hiciéramos daño y terminé en silla de ruedas. “Último reporte. Y así salgo de la clínica: con incapacidad, con el dedito fracturado y un yeso. Nunca en la vida me había partido un hueso y nunca había usado un yeso. Fractura oblicua de la falange próxima al segundo dedo. Me fracturé el dedito y con un dolor el macho”, dijo.

La presentadora documentó todo en sus redes sociales y allí mostró el momento cuando tuvieron que enyesar su pie y parte de su pierna. Sus seguidores le han dejado múltiples mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación. “Mejórate pronto amor de mi vida. Te extrañamos”, “pronta mejoría haces falta en el programa”, “Kari te extrañamos”, “Ana pronta recuperación el mejor programa”, “cuídate y a recuperarse”, “te extrañaremos muchísimo pero con todo el amor de tu familia y los besos de Valkiria será más agradable tu recuperación”.