Fotos: conoce a María Alcira Matallana, esposa del exsacerdote Alberto Linero

Hace unos años, Alberto Linero renunció públicamente a sus hábitos. La noticia de dejar el sacerdocio tomó por sorpresa a sus fieles seguidores. Algunos de ellos no estuvieron de acuerdo en que comenzara a vivir nuevas aventuras.

Desde entonces, se conoció que el exsacerdote había iniciado una relación sentimental con una mujer de la que se desconocía, inicialmente, su identidad. Meses después, se confirmó que se trataba de María Alcira Matallana, con quien tenía muchos planes a futuro, entre ellos, formar una familia.

¿Quién es María Alcira Matallana, esposa de Alberto Linero?

María Alcira Matallana es una mujer muy activa en sus redes sociales, amante del marketing y del mundo tecnológico. Es conocida por su círculo más cercano como “Alcy” y fue la persona que estuvo al lado de Alberto Linero en el proceso de dejar el sacerdocio. Incluso, se llegó a decir que por ella fue que Linero tomó esa radical decisión.

Al parecer, María Alcira vivió un tiempo en argentina, estuvo casada aunque no tiene hijos. “Afortunadamente, me encontré con una mujer inteligente, independiente, dueña de su proyecto de vida y hemos construido juntos. Hemos tenido más emociones positivas y emocionantes, que otra cosa; ¡no hemos gozado la vida! Yo estoy feliz con ella, espero que ella lo esté conmigo, parece que sí, porque la veo sonreír. Y, nada, disfrutamos, viajamos, leemos; tenemos cosas coincidentes, no queremos tener hijos, por ejemplo”, dijo hace un tiempo en charla con Caracol Radio.

De acuerdo con su perfil de Instagram, donde tiene 14 mil seguidores, María Alcira se describe como emprendedora, mujer tech, manager y aprendiz de feminista. De igual manera, se conoce que realizó sus estudios profesionales en la Universidad de los Andes y ha trabajado en Uruguay y Paraguay. Se dedica a “liderar equipos de marketing basado en tecnología, para apoyar a Empresas, comercios o proyectos de RSE en América Latina. Bajo las premisas: para crecer es importante analizar, planear, innovar, crear, cooperar y ejecutar”, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.

¿Cuántos años tiene María Alcira Matallana?

María Alcira ha preferido mantener su vida lejos de la opinión pública. Por esa razón, se conocen pocos detalles sobre ella. Su edad, por ahora, es un misterio. Lo cierto es que, en redes sociales, la pareja no ha dudado en presumir su amor.