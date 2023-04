Fotos: él es el actor de ‘Pálpito 2’ que participó en ‘Yo me llamo’

El pasado 19 de abril se estrenó la segunda temporada de Pálpito, protagonizada por Ana Lucía Domínguez, Sebastián Martínez y Michel Brown. La serie colombiana ha tenido un rotundo éxito.

Te puede interesar: Humorista de ‘Sábados Felices’ contó cómo se enteró que solo tenía un riñón

Sebastián Martínez, Ana Lucía Domínguez y Michel Brown. Foto: Instagram

Zacarías Cienfuegos descubrió que su esposa Camila fingió su muerte para huir de él. Luego de un año la encontró para vengarse de Simón Duque, el hombre que la conquistó luego de enterarse que su esposa había sido asesinada para darle el corazón a ella.

Más noticias de 'Pálpito' Premios Platino 2023: Michel Brown, de ‘Pálpito 2’, debutó como cantante Michel Brown, actor de ‘Pálpito 2′, sorprendió en los Premios Platino 2023 al mostrar una faceta que muy pocos conocían. ¡Aquí el video! Leer aquí: Premios Platino 2023: Michel Brown, de ‘Pálpito 2’, debutó como cantante Pálpito 2: actores de la serie de Netflix que son pareja en la vida real En la vida real, estas son las parejas más queridas de la televisión colombiana que también actúan en Pálpito ¿Cuál es tu favorita? Leer aquí: Pálpito 2: actores de la serie de Netflix que son pareja en la vida real

Mauricio Cújar, de ‘Pálpito 2′ estuvo en ‘Yo me llamo’

Uno de los personajes más comentados de la serie es Bernardo Cárdenas, interpretado por el actor Mauricio Cújar, quien fue elegido como Presidente de la República gracias a la ayuda de Zacarías.

En una reciente entrevista con el programa Bravíssimo, el actor reveló una curiosa anécdota que vivió hace unos años. Antes de ser actor, incursionó en el mundo de la música imitando a Eddy Herrera. Participó en la primera temporada de Yo me llamo de Caracol Televisión, pero no logró pasar todos los filtros. “Yo me presenté como Eddy Herrera por mi tono de voz, porque somos casi igualitos de galanes, pero yo tengo como cinco kilos más (risas). Me fui para Barranquilla, pasé el primer filtro, pasé el segundo, y llegué a los 50 de Barranquilla. Entonces me acuerdo que me presenté, hice un pequeño mosaico y cuando dice Amparo Grisales ‘a mí me gustó’. Yo pensaba que iba bien, pero Jairo Martínez me dijo ‘tienes una voz de locutor del carajo, métete por ese lado’, y Luz Amparo que era mi amiga me dijo ‘estoy de acuerdo con Jairo’”, relató.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Mauricio Cújar le cantó a Amparo Grisales

Antes de irse de la competencia, quiso agradecerle a Amparo Grisales por haberle dado un voto de confianza. Lo hizo por medio de una canción que le dedicó. “Cuando yo terminé, ‘paila’, dos uno. Yo dije: ‘Bueno antes de irme, quisiera decirle algo a Amparo Grisales, en un pedacito de una canción que tiene que ver mucho con ella’. Me dijo: ‘Dale’. Y yo: ‘Dentro de la piel del león se esconde un corazón que sobre todo es humano’”.

Luego de su paso por Yo me llamo, el presidente Cárdenas, de Pálpito, también se destacó por su faceta como locutor y actor. Hizo parte de la serie El final del paraíso donde interpretó a Edmundo Dorantes.