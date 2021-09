Fotos: él es Enrique, el guapo hermano del actor Carlos Torres ¡Son idénticos!

El pasado 20 de septiembre, Carlos Torres, protagonista de La Reina del Flow celebró sus 33 años. Por medio de su cuenta de Instagram presumió los regalos que recibió y compartió algunas fotografías con la gente con la que festejó ese día tan especial.

“Uno de los regalos que me dio la vida es cumplir el mismo día de mi hermano @iketorresr ( mejor amigo ).. El que me conoce a mí, lo conoce a él.. Te amo.. Hoy celebramos la vida juntos como siempre... A mi familia , amigos a todossss los q me han escrito mil gracias”, escribió el reconocido actor.

Lo que más llamó la atención de sus seguidoras fue su hermano, Enrique Torres, quien al igual que él, tiene una sonrisa arrolladora que enamoró a las fanáticas del actor. Aunque no es la primera vez que el actor de La nieta elegida comparte una foto con su hermano, solo hasta ahora logró desviar la atención de las internautas, quienes no dudaron en elogiarlos.

“Tengo la duda de con cuál de los dos me quedo”, “que viva la madre que los parió”, “ese hermano tuyo está bello”, “No sabes tú quién está más bueno”, “muy guapo tu hermano”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al actor en su publicación que ya suma 200 mi likes.

Por lo visto, la belleza viene de familia pues Enrique también tiene los ojos claros como su hermano Carlos. Aunque no se conocen muchos detalles de su vida, lo que sí es cierto es que no se queda atrás con su sensualidad y se ha robado las miradas de muchas usuarias en las redes sociales.

