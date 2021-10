Fotos: el increíble cambio físico de Carlos Torres para estar en La Nieta Elegida

Carlos Torres es uno de los actores más queridos del país. Con su participación en diferentes producciones ha logrado fama y reconocimiento dentro y fuera del país.

Te puede interesar: Fotos: él es Enrique, el guapo hermano del actor Carlos Torres ¡Son idénticos!

Recientemente, protagonizó junto a Carolina Ramírez la exitosa serie del Canal Caracol, La Reina del Flow 2, donde le dio vida a Charlie Flow, un hombre atractivo, musculoso, con tatuajes y barba, y quien, además, era pareja de Yeimy Montoya. Luego de terminar ese proyecto, inició un nuevo reto en el Canal RCN con la telenovela La nieta elegida, que fue estrenada hace pocos días. Para darle vida a ese personaje, Carlos Torres tuvo que someterse a un radical cambio físico.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Tocó cambiar el look, tocó quitar la barba, tocó adelgazarse un poco (o mucho), y me encanta (…) de hecho hay una escena en la que me veo como un niño de 20 años ... Si hay que hacer cambios estamos dispuestos a hacerlos todos”, contó en una entrevista con el portal Pulzo.

El personaje de Juan Esteban Osorno, que interpreta el actor en La nieta elegida, debía lucir muy joven, a comparación de como aparecía en su papel de Charlie Flow. “Es un personaje menor, entonces, digamos que esa inocencia ya uno la ha perdido un poco, sobre todo en este medio, se pierde rapidito. Mantener esa inocencia, esa prudencia del personaje fue un reto”, expresó el reconocido actor.

Te puede interesar: Foto: el radical cambio de look que se hizo ‘La Chilindrina’ a sus 70 años

Entre otras cosas, Carlos aprovechó para hablar de las escenas que, para él, fueron más difíciles de realizar. “Las escenas más graciosas o difíciles eran las escenas de cama, que en este proyecto son las más fuertes que he hecho en mi vida, en mi carrera entera sin duda alguna. Las escenas aquí de cama se las toman a pecho, se las toman en serio, se ponen muy creativos”