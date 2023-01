Fotos: Ella es Joana Sanz, la bella esposa de Dani Alves

Dani Alves ha sido el protagonista de varios titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales. El actual jugador de Pumas de México, fue detenido por la policía catalana, al parecer, por abuso sexual.

Según la Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona, el pasado 30 de diciembre, el futbolista habría abusado, presuntamente, de una mujer en una discoteca.

La modelo le envió varios mensajes de apoyo a su esposo, el futbolista Dani Alves, luego de ser arrestado este fin de semana, por presunto abuso sexual. Foto: AFP - CHARLY TRIBALLEAU

Esposa de Dani Alves lo defiende

Su esposa Joana Sanz, apareció en sus redes sociales para defenderlo de los constantes ataques que ha estado recibiendo. De igual manera, por medio de una entrevista que le brindó al programa catalán Y ahora sonsoles, se refirió al respecto. “Él se fue a cenar con sus amigos y a desconectar un poco que bastante falta le hacía para su cabeza… Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, aseguró.

El pasado 12 de enero, la madre de Joana falleció luego de batallar contra un cáncer en el útero que no pudo ser tratado, al parecer, por una enfermedad mental. La modelo pidió respeto y prudencia, pues está atravesando el momento más difícil de su vida. “Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”.

¿Quién es la esposa de Dani Alves?

Joana Sanz es una modelo de 29 años, nacida en Islas Canarias, España. De acuerdo con información publicada en su sitio web, inició su carrera en el modelaje a sus 17 años, cuando hizo parte del concurso estadounidense Supermodel of the world. Ha trabajado en importantes marcas como L’Oreal Hair, Sony Xperia, Samsung camera, Jimmy Choo y YSL Beauty.

En su perfil de Instagram tiene 794 mil seguidores y allí se describe como modelo y “empresaria por el mundo”. Dentro de sus publicaciones, se destacan fotos y videos presumiendo su escultural cuerpo, que es elogiado por miles de fanáticos. Asimismo, se observan imágenes junto al futbolista con quien lleva cinco años de casada.

Joana ha desfilado para importantes marcas internacionales como Calzedonia, Etam, Lanvin, Reem Acra, Zuhair Murad Haute Couture, y Ralph & Russo Haute Couture. Fue merecedora del premio Modelo Revelación de la edición número 62 del Fashion Week Madrid.