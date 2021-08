Fotos: Galo, ganador de ‘El Desafío The Box’ y Laura Madrid confirman su relación

Los exparticipantes del equipo Omega del Desafío The Box publicaron unas fotografías en sus redes sociales con las que confirmaron su noviazgo. ¡Qué viva el amor!

Gonzalo Andrés Pinzón, mejor conocido como ‘Galo’ fue el ganador de El Desafío The Box, luego de enfrentarse a su rival Juan Manuel Gil. Laura Madrid, por su parte, estuvo en la final compitiendo contra Paola Solano, pero no logró quedarse con el título de ganadora. A mediados de julio surgieron rumores de un posible romance entre ‘Galo’ y Madrid, pero hasta el momento ninguno de los dos lo había confirmado; todo lo contrario, en una oportunidad un seguidor le preguntó a la exparticipante del reality “¿Qué pasó con Galo?”, pero inmediatamente la paisa contestó: “No, pues qué pasó… que ganó”, desmintiendo esa información.

El día que concluyó El Desafío The Box fueron vistos dándose besos, aparentemente, en un plan muy romántico. De hecho, algunos de sus compañeros se preguntaban si entre ellos dos había algo más que una amistad. Pero sólo hasta ahora, ambos confirmaron públicamente que, efectivamente, cupido hizo de las suyas, y están enamorados. Lo hicieron por medio de una fotografía, en la que la paisa posa al lado del deportista mientras se dan un beso. En la descripción de la publicación Madrid escribió: “Con el tiempo aprendí que el amor no está destinado a dañarte o quitarte tu paz interior. Debería sentirse como si estuvieras sentado frente a una chimenea, sosteniendo una taza de café. Solo puedo decir que te amo, que me siento afortunada de estar contigo, Cosí”.

Asimismo, ‘Galo’ también le hizo su dedicatoria de amor a su nueva novia: “Por mucho que te lo explique, por mucho que te lo demuestre, nunca podrás comprender cuan grande es este amor que YO TE TENGO… Te Amo cosí”.

En una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, Madrid aclaró que durante las grabaciones de El Desafío, no pasó nada entre ellos pues ambos estaban muy concentrados en la competencia, fue solamente hasta que salieron del programa que se dieron una oportunidad.

