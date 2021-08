Fotos: La actriz de ‘Betty, la fea’ que lleva más de 10 años soltera

Yo soy Betty, la fea ha sido una de las producciones colombianas más vistas a nivel nacional e internacional. Pese a que han pasado más de 20 años, su elenco sigue dando mucho de qué hablar. En algunas ocasiones sus actores principales suelen reunirse a recordar momentos de la exitosa telenovela.

El famoso ´Cuartel de las feas´ era un grupo conformado por varias amigas de Beatriz Pinzón Solano, protagonista de la telenovela, y en el que casi todas, se destacaban por ser solteras pues tenían poca suerte en el amor. Tal parece, que una de sus actrices se tomó muy en serio su papel, y de la ficción pasó a la realidad, pues confesó que lleva más de 10 años sin tener una relación sentimental.

Se trata de Marcela Posada, actriz que le dio vida a Sandra Patiño, conocida como ‘La jirafa’, apodo que le fue impuesto por las antagonistas Patricia Fernández (Lorna Cepeda) y Marcela (Natalia Ramírez) gracias a su gran estatura y a ese característico peinado con su cabellera larga.

En una entrevista con Superlike, la famosa actriz reveló detalles de su vida privada entre ellos, los motivos por los cuales decidió quedarse soltera pese a que es una mujer joven y hermosa. “No tengo novio, no tengo tinieblo, no tengo marido, no tengo nada porque es como una opción de vida mía”, dijo Marcela Posada.

Asimismo, confesó que no ha sido la mujer más afortunada con los hombres, por lo que prefirió poner su mirada en otras cosas más importantes. “Siento que hay personas muy afortunadas en el amor, en las experiencias que yo he vivido no he sido la mujer más afortunada. Mi felicidad está con Sara que es mi nieta, mi felicidad es estar con mi hija, estar viajando, el amor se volvió muy difícil de conseguir”.

La actriz de 50 años lleva más de 10 años soltera. Conseguir pareja no le roba el sueño, pero no descarta la posibilidad de que en un futuro aparezca el hombre ideal para seguir cumpliendo sus metas.

“Hoy en día todo es muy físico, ya a los seres humanos nos da pereza entregarnos y enamorarnos, y yo no concibo la idea de una relación si no existe el amor”, expresó.

Hace poco, la actriz reveló que tuvo un corto romance con Fernando Gaitán, libretista de Betty, la fea hace muchos años.

