“Fue muy violento”: Diego Camargo de MasterChef Celebrity sufrió angustiante robo

Los comediantes Diego Camargo, quien es concursante de MasterChef Celebrity y su amigo Tato Devia terminaron una presentación en el Teatro La Castellana y se dirigían hacia el barrio Salitre cuando fueron sorprendidos por cinco delincuentes que utilizaron armas para intimidarlos, golpearlos y robarles sus pertenencias.

Según el relato de Diego, inicialmente hicieron una parada en un cajero para retirar plata y, enseguida, continuaron el trayecto hacia la casa de Tato Devia. Antes de llegar, fueron interceptados por un grupo de delincuentes quienes ingresaron a la fuerza al vehículo con la intención de llevárselo. En medio de la angustia, el participante de MasterChef Celebrity se opone y es ahí cuando fue golpeado en varias partes de su cuerpo.

“Uno me empezó a pegar con la pistola por todo lado. Me dio en la sien, me reventó la cabeza y me dio en la nuca mucho. Tengo como cuatro chichones atrás de la cabeza. Hay uno que todavía está abierto y todavía sangra un poquito”, contó el comediante en un live con El Tiempo.

Afortunadamente no pasó a mayores, el carro no fue hurtado, únicamente se llevaron sus celulares y sus lesiones fueron leves. Diego contó que su colega quedó en shock.

Entretanto, reflexionó sobre la forma como él reaccionó ante el robo y aseguró que oponerse no es una buena idea, porque, aunque aparentemente las armas no eran de fuego, sí hubiera podido ocurrir una tragedia. “Yo no sé si es que uno es idiota o qué, que piensa que puede contra cinco y con armas”. Pese a que habían retirado dinero, el comediante afirmó que la intención de los ladrones no era quitarles esa plata, sino robarse el carro.