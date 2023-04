J Balvin reveló la razón de su ausencia en redes sociales: “estoy feliz”

Después de un tiempo lejos del mundo del espectáculo, J Balvin reapareció desde Medellín, su ciudad natal. En los últimos días, el artista sorprendió al aparecer desde las calles de la plaza de mercado ‘La Mayorista’, de Itagüí, compartiendo con sus seguidores quienes no dudaron en admirar su sencillez y humildad.

Artista Colombiano durante su presentación en el Festival Estereo Picnic 2022, segundo día Foto: El Espectador - José Vargas

Desde hace varios meses, el intérprete de In da guetto ha estado trabajando en el lanzamiento de su próximo álbum, que, al parecer, contará con 13 nuevas canciones; varias de ellas serán colaboraciones con otros importantes artistas de diferentes géneros musicales.

Uno de los videos será grabado en el Museo de arte moderno de la Ciudad de la eterna primavera y, además, se prepara para realizar su próxima gira mundial.

¿Por qué J Balvin se ausentó de las redes sociales?

Desde septiembre del año pasado, J Balvin no había realizado publicaciones en su cuenta de Instagram donde tiene 52 millones de seguidores. La última foto de su feed data del 22 de ese mes. En esa imagen aparece con su hijo Río en sus brazos, muy sonriente. El pequeño tiene una rosa en una de sus manos.

Debido a su ausencia, sus fanáticos se habían estado preguntando qué le había pasado. Aprovechando su paso por Medellín en estos últimos días, el cantante brindó una entrevista para El gordo y la flaca y allí explicó por qué tomó la decisión de alejarse de la opinión pública. “Fue un break, un descanso, estar con la familia, aprender a ser padre, reanalizar muchas cosas, cómo marcar buena vibra, nuevos hábitos. Estoy feliz, el cariño de la gente siempre se ha sentido, estar aquí en Medallo es estar en la casa y aquí vamos a estar una larga temporada”, reveló.

Por supuesto, sus seguidores no dudaron en expresar su alegría por volverlo a ver. “Te estábamos esperando”, “qué alegría”, “te amo, regresa, pero ya”, “calidad de persona”, “simplemente lo amo”, “es que es demasiado”, “ahora sí vino recargado”, “esperando desde que se fue su regreso”.

Cocinero de J Balvin ahora vive en el Bronx, en Medellín

El pasado martes 25 de abril, se hizo viral la historia de Rogert Daniel Urbina, un chef venezolano que, hace un tiempo, conquistó el paladar de J Balvin, quien, en ese momento, lo felicitó por su buena sazón. Sin embargo, tiempo después, el joven se desvió de camino y a causa de una fuerte depresión terminó viviendo en la calle por dos años y medio.

En una entrevista para Noticias Caracol, el joven chef reveló que ese no ha sido el único obstáculo que ha tenido que enfrentar en su vida. Cuando era pequeño tuvo un accidente que le causó la pérdida de su pierna derecha, por lo que tenía que usar prótesis. Sin embargo, un día se la robaron. “Unas personas con una tijera me cortaron la unión que yo tenía con el muñón y con la prótesis y me despertaron lanzándome el zapato derecho de la prótesis”.

J Balvin se enteró de la situación y por medio de una mujer, lo contactó y le regaló una prótesis nueva. Esta semana, el cantante y el chef se volvieron a encontrar con un emotivo abrazo. “Rogert es una persona que admiro muchísimo, es una un ejemplo de vida y ya sabemos que estamos para él”, dijo la estrella de la música urbana.