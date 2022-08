¿James Rodríguez y Kendra Lust tienen un romance? Esto aumentó los rumores

Después de que James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia, terminara su noviazgo con Shannon de Lima, se ha hablado mucho de su vida sentimental. En varias oportunidades ha sido relacionado con mujeres diferentes, entre ellas, con la actriz Kimberly Reyes.

El futbolista no se ha mostrado públicamente con ninguna. De hecho, hace unos meses, mientras hacía una transmisión en vivo por Twitch, aseguró estar feliz disfrutando de su soltería.

¿James Rodríguez y Kendra Lust tienen un romance?

Las redes sociales han explotado por una serie de reacciones que el jugador del Al Rayyan ha cruzado con Kendra Lust, una actriz estadounidense de cine para adultos. Él ha llenado de likes las sensuales fotos de la actriz, y ella, no ha dudado en dejarle comentarios en las suyas.

La más reciente interacción se dio por una foto que subió el deportista a su cuenta de Instagram, donde tiene casi 50 millones de seguidores. Junto a la instantánea, escribió: “confía”. Inmediatamente, Kendra le comentó con un particular emoji de unas manos hacia arriba. Aunque no dice mucho, o tal vez, no nada, para muchos internautas es de gran significado, pues demuestra su apoyo al jugador. La imagen ya cuenta con más de 390 mil likes y tiene cientos de mensajes por parte de sus seguidores.

No es la primera vez que James es relacionado con la norteamericana. Desde finales del 2020 vienen las constantes interacciones entre ellos. “Ahora todo tiene sentido”, comentó un usuario.

Se conoce que la actriz es fan de los deportistas, en especial, los de la NFL, la lucha libre y las artes marciales mixtas. Al parecer, los futbolistas ya entraron en su lista de preferidos.

Kendra Lust es casada

Aunque muchos sospechan que la estadounidense y el colombiano podrían estar saliendo en un plan romántico, otros afirman que no es posible, porque Kendra, cuyo nombre real es Michele Anne Mason, está casada con un miembro de la policía de ese país, con quien además, tiene una hija.

Kendra es una de las actrices de cine para adultos más reconocidas de Estados Unidos durante los últimos años. A lo largo de su carrera, ha grabado un total de 535 películas de ese tipo.

