Jennifer López exige a Ben Affleck acuerdo prenupcial para proteger su fortuna

Cinco meses han sido suficientes para que Jennifer López y Ben Affleck estén seguros de que esta reanudación de amores no es pasajera y quieren disfrutar por un largo tiempo de su romance. En una etapa de noviazgo libre, en la cual no se esconden de nada ni de nadie, sino que al contrario, dan rienda suelta a sus sentimientos y expresiones de amor sin importar que sus admiradores o los flashes los abrumen, en una época en la que todos llevan un celular y los captan una y otra vez, bien sea en Venecia, Miami, Los Ángeles o Nueva York, la pareja denominada Bennifer ya está buscando mansión en California para mudarse antes de que lleguen las festividades de Navidad.

Aunque oficialmente no lo han dado a conocer, medios estadounidenses como Us Weekly lo dan por hecho y, justamente esa revista da cuenta de que no solo el amor está a la orden del día para JLo y Affleck. Esta semana la pareja habría hablado de dinero y asuntos legales y estaría “en un proceso complicado y está resultando un poco estresante”. Lo anterior refiriéndose al acuerdo prenupcial, que Jennifer habría propuesto como una manera de estar tranquilos. El acuerdo dejaría claro que el dinero estaría por fuera del romance.

También te puede interesar: Mira el fondo de pantalla del celular de Jennifer López, te sorprenderá

De acuerdo con los documentos presentados, “Jennifer vale más que Ben”, escribe la publicación, pues el patrimonio de la estrella de origen latino está por los 400 millones de dólares, mientras que el del actor sería de 150 millones.

“Ben no va a pedir nada que no sea suyo, pero tampoco va a ceder sus derechos sobre inversiones que probablemente hagan juntos. Es muy bueno para ellos estar enamorados, pero ambos necesitan proteger sus considerables fortunas. Cuanto antes se haga esto, podrán dar el siguiente paso. Nadie duda de que estarán comprometidos en un futuro próximo”, expresó la fuente consultada por la revista, que es allegada a la pareja.

También te puede interesar: Ben Affleck y JLo luego de 5 hijos y 5 anillos llegaría la boda

El acuerdo básicamente indica que cada uno mantendrá su fortuna y solo lo que emprendan como sociedad será repartido en caso de una separación. Al tiempo que los abogados redactan y legalizan el pacto, también conocido como capitulaciones, los tortolitos estarían escogiendo la nueva casa de los dos en una exclusiva zona de Los Ángeles. Pronto vendría la boda.