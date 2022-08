¿Qué hizo Jessi Uribe que lo tiene en lluvia de críticas?

Jessi Uribe es uno de los artistas de música popular más reconocidos del país. Con canciones como Dulce pecado, Matemos las ganas, La culpa, entre otras, el santandereano ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las diferentes plataformas de música.

Después de haber participado en los realities de La Voz Colombia y A otro nivel, su carrera comenzó en ascenso. En todos los rincones de Colombia y en varias ciudades alrededor del mundo, su música es muy bien recibida.

Todo lo relacionado con su vida personal y profesional ha sido foco de interés para sus fanáticos. No obstante, aunque muchos halagan lo que hace, no le han faltado las críticas y los malos comentarios por algunas de sus acciones.

Jessi Uribe fue fuertemente criticado por consumir alcohol en sus conciertos

Al llegar de su luna de miel con Paola Jara, el artista santandereano retomó sus compromisos laborales, entre ellos, sus giras nacionales e internacionales. Recientemente, el intérprete de La boda, fue blanco de críticas por una presentación que realizó en Panamá, donde interpretó temas como Dulce pecado, Si me ven llorando, Matemos las ganas, entre otros.

Durante el show, hubo un detalle que llamó la atención entre los espectadores. Antes de cantar el sencillo Ellas sí son, se observa en un video que él mismo publicó en sus redes sociales, cuando se toma un trago de alcohol. Junto al clip escribió: “¿Será que aquí en panamá se bebe un martes?

Aunque muchos comenzaron a gritar de la emoción, parece ser que a otros no les gustó para nada la actitud de Uribe, pues afirman, que es bastante repetitivo que el artista se pase de tragos en sus presentaciones. “Se supone que estás trabajando, y en el trabajo está prohibido beber alcohol”, “no me parece bien que los artistas en general publiquen este tipo de comportamientos”, “si sigue así, bebiendo en cada presentación, va a terminar con trasplante de hígado Jessi”, “uyy controla el beber, qué lástima, eres excelente artista, el alcohol no te dejará nada bueno”, “¿Qué ejemplo da para los que asisten con algunos de sus hijos o para los adolescentes que lo siguen?” escribieron los usuarios.

Jessi Uribe se ha caracterizado por la gran energía que proyecta en cada una de sus presentaciones. Hace unos días, también publicó un video donde aparece abrazando a algunos de sus compañeros de la banda en una tarima. Junto al clip, escribió: “así son nuestros shows, nuestra energía hasta el final. Sin ellos no habría podido cumplir tantos sueños que he cumplido. Son los hermanos que la vida me dio en este camino musical… Pdta: perdón, estaba borracho, quiero decir bohemio”.