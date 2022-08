Jessica Cediel: Corte Constitucional condenó a médico que le inyectó biopolímeros

Jessica Cediel es considerada una de las modelos y presentadoras más hermosas del país. Hace más de una década inició un duro proceso en su vida, luego que el médico cirujano Martín Horacio Carrillo le inyectara, sin su consentimiento, biopolímeros en sus glúteos, en lugar de ácido hialurónico. Eso le produjo serias y dolorosas consecuencias en su cuerpo.

Te puede interesar: Video | Jessica Cediel habla de su recuperación tras su cirugía de biopolímeros

Después de una batalla de más de 10 años, el médico cirujano Martín Carrillo fue condenado a prisión por el delito de lesiones personales. Foto: Instagram - Instagram

La modelo ha tenido que someterse a una serie de procedimientos con el fin de extraer esa peligrosa sustancia. En varias oportunidades, Cediel habló de todas las afectaciones de salud por las que tuvo que pasar. “Mucha gente me pregunta ‘¿Entonces cuánto polímero tienes ahora?’ Eso no se puede saber, eso jamás va a tener un número exacto o un porcentaje que le diga a uno, tiene tanto, le quitaron tanto”, afirmó hace un tiempo en una entrevista con La Red.

Vea también: Andrea Jaramillo rescata a perrito en medio de la emisión de Noticias RCN

Así ha sido la batalla de Jessica Cediel

Jessica Cediel inició el proceso de demanda contra el médico hace 12 años. En el 2018, el Juzgado 13 de Conocimiento de Bogotá condenó a Martín Carrillo a 48 meses de prisión y, además, ordenó la suspensión del ejercicio de su profesión. No obstante, el médico apeló, y el 28 de febrero del 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, absolvió el fallo y lo declaró inocente.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Nuevamente, en medio de su insatisfacción, ese mismo año, la bogotana de 40 años, argumentó que el médico la había engañado por medio de un recurso de casación; sin embargo, la Fiscalía General de la Nación afirmó que no existían pruebas contundentes que confirmaran que Cediel había recibido falsa información por parte de Carrillo.

Martín Carrillo fue condenado a prisión

El tema no paró ahí. La ex de Pipe Bueno no perdió la fe y continuó luchando para que se hiciera justicia. Finalmente, hace unas horas se conoció que la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución que había sido dictada a favor del médico.

Te puede interesar: Maleja del ‘Desafío The Box’ aclaró por qué le hizo desplante a Tarzán

Carrillo fue hallado culpable y condenado a 48 meses de prisión por el delito de lesiones personales. Además de eso, no podrá ejercer su profesión, ni estar en cargos públicos durante los próximos seis meses. Según el Ministerio Público, Carrillo sí sabía que el producto que le aplicó a Cediel en sus glúteos, era silicona líquida.