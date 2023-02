Jessica Cediel, de ‘La Descarga’, confesó que le fueron infiel: “lo mandé a volar”

En el capítulo más reciente de La Descarga, el templo de la música, los participantes le preguntaron a la presentadora Jessica Cediel si le habían sido infiel, a lo que no dudó en dar una respuesta afirmativa. La conversación se generó luego de la presentación a dúo entre Marbelle y Keyla, quienes interpretaron la canción de Karol G, El barco.

Te puede interesar: ‘La Descarga’: Maía ‘intimidó’ a Carlos Calero al compartir una cama

La bogotana de 40 años se ha vuelto más hermética con los detalles de su vida sentimental. Desde hace algunos años, Cediel no volvió a mostrar a sus conquistas públicamente, aunque a veces ha admitido estar enamorada o ‘ilusionada’ por algún hombre misterioso.

La presentadora de ‘La Descarga’, Jessica Cediel, pasó Navidad en el mismo lugar que el productor Ovy On The Drums con quien, se rumora, sostiene un romance. Foto: Instagram

¿Jessica Cediel sufrió por infidelidad de un novio?

Su relación más estable y conocida fue con el cantante de música popular Pipe Bueno, con quien ahora mantiene una buena relación de amistad. También estuvo comprometida con el deportista estadounidense Mack Roesch, pero terminaron repentinamente. Ahora, se le relaciona con el productor y cantante Ovy On The Drums, pues ya se han mostrado juntos en varias ocasiones, además de compartir unas vacaciones en la nieve a finales del 2022.

Más sobre Jessica Cediel: ¿Romance confirmado? Más pruebas de amor entre Jessica Cediel y Ovy On The Drums La presentadora de ‘La Descarga’, Jessica Cediel, pasó Navidad en el mismo lugar que el productor Ovy On The Drums con quien, se rumora, sostiene un romance. Me interesa ¿Romance confirmado? Más pruebas de amor entre Jessica Cediel y Ovy On The Drums Jeremy Renner y Jessica Cediel: ¿qué tipo de relación tuvieron? El actor de ‘Avengers’, Jeremy Renner, habría estado muy cercano de la presentadora colombiana Jessica Cediel hace unos años. Leer más Jeremy Renner y Jessica Cediel: ¿qué tipo de relación tuvieron?

Hasta el momento, Jessica no se ha referido al respecto, pero lo que sí recordó hace poco fue cuando una de sus parejas le fue infiel. No dijo el nombre del hombre, pero, a juzgar por su anécdota, no pudo haber sido el padre de los hijos de Luisa Fernanda W, pues parece que no quedó en buenos términos con el culpable. “Obvio”, fue la respuesta de la presentadora cuando la cuestionaron por ser víctima de una infidelidad. “Si se los han puesto a Jennifer López, no se los van a poner a cualquier cristiana”. “Me puso los cachos, me di cuenta, lo mandé a volar ¡y después suplicaba! Con el tema de la tusa, primero el amor propio y lo que no sirve, que no estorbe. ¡Bien ido!”, finalizó en el capítulo más reciente de La Descarga, el templo de la música.