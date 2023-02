Jessica Cediel arremetió contra participante de ‘La Descarga’ por inventar romance

En el capítulo más reciente de La Descarga, el templo de la música, la presentadora Jessica Cediel defendió a una de las participantes y acusó a otro de “inventar” historias sobre sus compañeros. La bogotana de 40 años no se quedó callada y dio su opinión a las cámaras de Caracol sobre la convivencia dentro del campamento musical.

Te puede interesar: ¿Kendall Jenner y Bad Bunny confirman romance? Se mostraron en segunda cita

El momento se presentó cuando Dareska se llevó los aplausos por su interpretación de Pa todo el año. Los mentores Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle se levantaron de sus sillas ante su talento y le halagaron su voz, su elegancia y porte sobre el escenario. Luego de agradecer los comentarios, entre lágrimas, la concursante habló sobre el tenso momento que vivió con Breiner, quien la señaló se involucrarse sentimentalmente con compañeros que ya tenían pareja por fuera de la competencia.

Breiner Gaster llegó al límite con Dareska y terminaron diciéndose de todo en medio de una fuerte discusión. “Es un patán”, dijo el Puma Vallenato. Aquí los detalles. Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

¿Qué pasó entre Dareska y Breiner de ‘La Descarga’?

Hace unos días, los dos concursantes de La Descarga, el templo de la música tuvieron un altercado por un fuerte comentario de Breiner en contra de Dareska. “Te gustan Cristian Better, César y ‘El Puma’, los tres comprometidos… qué bien, Dareska. Te estás metiendo con una persona que tiene esposa e hijas. La confiancita no, él tiene esposa para que sepas… querías buscarme la lengua, ahí está, conmigo no te metas Dareska”, dijo. La artista, bastante molesta, le pidió respeto, “¿Qué? Me da mucha pena con usted, pero jamás he sido partidaria de esas cosas. A mí me respetas. He sido muy claro ninguno me gusta solo me parecen interesantes. Yo no siquiera me he metido contigo”.

Jessica Cediel arremetió contra Breiner en ‘La Descarga’

La discusión habría llegado hasta oídos de los mentores y presentadores, quienes en el nuevo capítulo del reality musical, volvieron a tocar el tema. Jessica Cediel fue quien rompió el silencio y, sentada al lado de Breiner, lo reprendió por sus comentarios. “Evidentemente, es una situación muy triste. Breiner, tú dijiste unas palabras muy fuertes a Dareska y podrías estar dañando un hogar, podrías estar generando unos chismes en un entorno totalmente malentendido. Y que no vuelva a pasar, porque la violencia no es solo física, respetemos al otro que es lo más importante”, dijo la bogotana.

El concursante se disculpó con su compañera, pero recalcó que estaba seguro que Dareska sostuviera un romance con alguno de los mencionados. “Si ella y ‘El puma’ creen que lo que están haciendo está bien o mal en cámara, yo no debo meterme”, aseguró.