Luisa Fernanda W dijo que Pipe Bueno tenía ‘traguitos’ el día que nació Domenic

A la madrugada del 27 de octubre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confirmaron el nacimiento de su segundo hijo, Domenic a solo un día del cumpleaños de su primogénito Máximo, quien nació el 28 de octubre del 2020. Hasta el momento la pareja no había mostrado la cara de su bebé ni habían compartido muchos detalles de la cesárea de la paisa de 29 años.

Te puede interesar: ¿Cómo es la relación de David Ospina y Gabriel Coronel? Esto dijo Daniela Ospina

Un video que publicaron hace unas horas revela imágenes inéditas del día en que nació Domenic. En él mostraron el minuto a minuto desde que la influencer y el cantante de música popular salieron de su casa hasta cuando vieron por primera vez a su bebé.

“Estoy prendido”: Pipe Bueno durante el nacimiento de su hijo Domenic con Luisa Fernanda W

La situación habría tomado por sorpresa a la pareja, dueña del restaurante Rancho MX. “Yo estaba escribiendo música, para los que no saben, yo cuando escribo música me tomo por ahí alguna cosa como para la sed, como para estar contentoso. Y estoy más prendido que un diciembre y me dice Luisa dizque ‘vámonos para la clínica’ y yo ‘no, como así’”, dijo el intérprete de Cupido falló, mientras se dirigía en carro con su pareja embarazada y un amigo de ambos, quien iba conduciendo.

Vea también: Video: JuanDa se disfrazó de Laura Bozzo y así quedó

Todo comenzó de manera inesperada. “Yo entré al baño y hago chichí, pero luego siento que me baja agua involuntaria, inmediatamente le consulto a mi médico obstetra y me dice que eso no es normal y que vaya a urgencias”, contó la creadora de contenido mientras se dirigían al hospital. En el video se ve luego al cantante caleño cambiándose de ropa y luciendo un vestuario quirúrgico para poder ingresar a la sala de cirugía. Ya en el lugar, muestra cómo le sostiene la mano a su pareja durante todo el proceso y finalmente, graba la cara de su bebé recién nacido, quien llora mientras lo limpian los médicos.