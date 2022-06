Jessica Cediel no para de luchar contra los biopolímeros

Jessica Cediel no deja de brillar en la televisión internacional. Desde hace años la presentadora comparte en sus redes sociales sus logros en proyectos hasta con actores de Hollywood.

La vida le cambió a la bogotana cuando descubrió, en el 2011, que durante un procedimiento estético le inyectaron biopolímeros en sus glúteos. Esta sustancia afectó gravemente su salud.

La modelo y presentadora se unió a la larga lista de famosas y mujeres en el mundo que han sufrido secuelas en diferentes partes de sus cuerpos por causa de la dañina sustancia. Ahora, diez años después, compartió en redes sociales su nuevo procedimiento de extracción.

Jessica Cediel sigue sufriendo los estragos de los biopolímeros

Recientemente, la presentadora publicó en sus redes sociales su recuperación, tras someterse a cirugía para retirarse más biopolímeros de uno de sus glúteos.

Aunque se mostró de pie, contó otros detalles sobre sus dolencias. “Me toca comer mucha carne para la recuperación, debo comer de pie, no me puedo sentar, tengo faja y un dren, y una cobija para que caliente las nalguitas. Estoy muy inflamada, pero vamos bien y con calma” dijo en varios videos que compartió en redes sociales donde prefirió escribir y no hablar.