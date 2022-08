¿Jhon Alex Castaño perdió la plata en su cirugía para marcar su abdomen? Esto dijo

Es muy normal que los artistas se realicen algún procedimiento estético con el fin de verse mejor. Durante la pandemia, Jessi Uribe se sometió a una liposucción. El cambio físico fue impresionante. Por su parte, el también cantante de música popular, Jhon Álex Castaño, también reveló hace un tiempo, a través de sus redes sociales, que se realizó una operación de marcación abdominal.

En el 2021, el intérprete de Mujer divina enfrentó algunas situaciones de salud que lo hicieron subir de peso. De acuerdo con lo que dijo, los médicos le detectaron problemas en la glándula de la tiroides y también de azúcar. Una de las principales recomendaciones que le hicieron fue que no tomara alcohol. “Ya tengo 40 años, a raíz de que quizá me puse a tomar otro tipo de licor, yo nunca tomaba aguardiente, de pronto fue eso, en estos momentos yo estoy en un tratamiento porque se me ha disparado la glándula tiroides, me tengo que cuidar, tengo alterada el tema del azúcar”.

Jhon Álex Castaño reveló que perdió la plata de su operación

En un video que publicó el cantante, mostró su abdomen y reveló que, efectivamente, debido a los problemas de salud que había enfrentado, sumado al consumo constante de alcohol, se había subido varios kilos, perdiendo completamente el procedimiento que se había realizado para marcar su abdomen. “Estoy muy feliz, como he venido chicaneando y hablando y hablando, me estoy aliviando. Ustedes saben que me marqué hace como unos seis años y perdí esa cirugía. Quien se reta conmigo para recuperar el cuerpo”, afirmó.

¿La cirugía de Jhon Álex Castaño no fue con bisturí?

Recientemente, el artista del género popular tuvo una charla con el humorista Jhovanoty en Cómo amaneció Bogotá. Allí, el imitador se burló de él, afirmando que, a diferencia del artista, él no se había operado con bisturí. “Yo no me mandé a hacer los abdominales con bisturí, fue lipo láser. A eso se le invirtió”, dijo Jhon Álex, en medio de risas.

