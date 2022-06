Video | Jhon Alex Castaño sorprende a su hija con lujoso regalo de cumpleaños

Jhon Alex Castaño, a través del tiempo se ha consolidado como uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país, pues gracias a su amplia trayectoria en la industria musical, el artista ha logrado hacer varias colaboraciones y participar en varios proyectos audiovisuales como MasterChef Celebrity.

Jhon Alex Castaño es también conocido como ‘El Rey del Chupe’. Con temas como Amanecí contento, Dos razones, De bar en bar y Déjala que se vaya, el artista risaraldense es muy apetecido en el país y en el exterior.

Puedes leer: Jhon Álex Castaño superó enfermedad y así luce su cuerpo ahora

Hace un par de horas, el cantante, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video en el que confiesa lo feliz que se siente de poder regalarle de cumpleaños a su hija Luna, un detalle que la pequeña deseaba mucho.

“Me siento muy ansioso porque yo de esto no sé nada; además lo veo muy grande (…) El regalo no lo pudimos dejar en la casa, así que nos tocó dejarlo en un barrio vecino. Yo quería de regalo como un juguete para ella, pero creo que se me fue la mano”, afirmó Jhon Alex en el video.

En el clip se logra observar cómo el cantante llega a su hacienda con un carrito de gol y logra sorprender a su hija, quien esperaba con muchas ansias el regalo por parte de su padre.

Te puede interesar: VIDEO: Jhon Álex Castaño se tatuó una parte del cuerpo de Amparo Grisales

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues han surgido varios comentarios por parte de seguidores en torno al gesto que el cantante tuvo con su hija, ya que algunos afirman que a pesar de que el intérprete de Mujer Divina se lució con el regalo, este tipo de detalles no es acorde para una niña de esa edad.

“Muy lindo el detalle y todo, pero ese carro en manos de un niño puede ser peligroso”, “Pobre Luna no alcanza ni los pedales… Considero que el regalo fue más para ti que para ella”, “¡Dios mío!, ese carro en manos de esa niña puede ser peligroso” Y “Uhs ojalá, yo tuviera un papá que me diera esos regalos”.

Jhon Alex Castaño, el hijo del pueblo

Desde sus inicios en la industria y gracias a sus diversos temas musicales, Jhon Alex Castaño ha sido muy aclamado por cientos de personas que residen en los pueblos y regiones más apartadas de Colombia, pues con las letras de sus canciones se logran identificar varias de ellas. Así, que el risaraldense es muy común, se esté presente con su talento en los diferentes festivales y festividades que se celebran.