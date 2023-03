Joana Sanz, esposa de Dani Alves, confirmó su divorcio: “lo amo, pero me respeto”

En enero de este año, el mundo del fútbol se sacudió con un nuevo escándalo, esta vez, protagonizado por el jugador brasileño Dani Alves, quien fue acusado por una joven de una presunta agresión sexual. De acuerdo con sus declaraciones, el famoso deportista, supuestamente, la abofeteó, la encerró en un baño de una discoteca en la que se encontraban en Barcelona y, posteriormente, abusó de ella.

En un principio, Alves cambió tres veces la versión que dio ante las autoridades competentes. Primero dijo que no conocía a la joven, luego reconoció que sí y, finalmente, aceptó que sí tuvieron relaciones sexuales, pero que fueron consentidas. Debido a sus contradicciones fue puesto en prisión provisional sin fianza.

Dani Alves y su esposa Joana Sanz se divorciaron

El escándalo afectó también, por supuesto, a Joana Sanz, esposa del futbolista. En un principio, la modelo le demostró su apoyo, reconociendo que no era un tema fácil de llevar.

Ahora, por medio de una “desgarradora” carta que escribió desde su puño y letra, confirmó lo que era un secreto a voces, su divorcio. “Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta”, fueron las palabras con las que comenzó su escrito.

Luego, se refirió puntualmente a lo que sucedió con su esposo que, por supuesto, lastimó por completo su corazón: “elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad”, aseguró.

Su carta terminó con unas conmovedoras palabras. “Lo amo y lo amaré siempre. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean. Aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”.