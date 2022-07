Johanna Fadul recibió multa por más de un millón de pesos en México

Como lo anunciaron hace unas semanas, Johanna Fadul y su esposo Juanse Quintero decidieron ir a probar suerte a México y despedirse momentáneamente de Colombia.

La pareja de esposos comparte, con sus más de seis millones de seguidores, algunas vivencias en el país centroamericano, donde se encuentran desarrollando varios proyectos relacionados con su profesión.

Aunque su emoción de estar en un nuevo país es más grande, ambos continúan adaptándose. Los actores también han vivido experiencias poco gratas por desconocer algunas normas del país centroamericano.

Johanna Fadul recibió multa de un millón de pesos en México

La actriz de Sin senos sí hay paraíso habló en su Instagram sobre una situación que vivió hace poco en el país azteca y que la dejó aterrada.

Junto a una foto de sus perros, la actriz describió al país como retrógrado cuando de normas sobre el manejo de las mascotas se trata. “En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud. Me aterra y no logro acostumbrarme a salir con mis perras SUELTAS CON CORREA. Yo desde bebés las enseñé a andar sin correa, ni collar, ni arnés ni nada que se le parezca y por salir con ellas dentro del condominio “sueltas” me clavaron una multa de 5000 Pesos mexicanos” inició contando Fadul, quien luego explicó que en cifras colombianas la multa puede superar el millón de pesos.

Aunque la actriz dejó el tema atrás y no volvió a hablar al respecto, finalizó su historia con dos conclusiones. Aceptó tener que adaptarse a las normal del país, pero también envió un mensaje a las autoridades del país. “Eyyy señores mexicanos ya es hora de evolucionar y ser más abiertos con el trato a los animales”