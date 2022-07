“Sin compasión”: Tarzán regresó a competir en ‘El Desafío The Box’

Tarzán es, sin duda alguna, uno de los participantes más comentados de toda la temporada del Desafío The Box . El competidor vivió momentos angustiantes durante la competencia.

El joven de 25 años tuvo n choque con Criollo durante una prueba. Luego del accidente, Tarzán fue atendido por paramédicos y trasladado hasta el hospital más cercano, pues le costaba respirar después del impacto.

Afortunadamente la situación no empeoró, y el cesarense regresó a la competencia más motivado que nunca.

Tarzán regresó al Desafío con sed de competir

El capitán de Alpha fue recibido con muchos aplausos y alegría. Después de haber asustado a varios de sus compañeros, el competidor recibió dos indicaciones médicas para poder regresar al programa del canal Caracol.

“Cuando me fui fue angustiante porque sentí que me estaba muriendo, me estaba ahogando, no había fractura, fue un golpe demasiado fuerte porque fue con el codo de Criollo” contó Tarzán a sus compañeros de Alpha, quienes tampoco dieron el brazo a torcer cuando se habló de un supuesto accidente ocasionado por el equipo Beta.

“No podemos dejársela fácil a los Beta, de qué sirve ganar de manera sucia, prefiero vivir sin tener que ganar de manera deshonrada, hay que jugar limpio, que caigan en cuenta” continuó Tarzán, quien recibió el apoyo del resto del equipo. Todos coincidieron en que no fue un accidente, y que sus contrincantes ejercieron fuerza sobre el afectado.

Por último, antes de conocerse los eliminados del capítulo más reciente, Tarzán mostró su sed de competir y muchos internautas incluso hablaron de una venganza. “Somos cuatro contra seis, vamos a dar la pelea del siglo, estoy tan motivado de seguir, que mi equipo se quede, no la van a tener fácil conmigo, no voy a tener compasión con ninguno de ellos” aseguró.

¿Quiénes fueron los eliminados del ‘Desafío The Box’?

Después de enfrentarse a un Desafío a muerte, el equipo Alpha fue el más afectado, pues mientras Beta continuó con seis participantes, sus contrincantes se quedaron con 4.

Juan Pablo, Duván, Karina y Dani se enfrentaron al duelo por la permanencia, y en el duelo salieron victoriosos los dos participantes del equipo Beta. Por su parte, Duván Niño y Daniela Alejandra Camargo, más conocida como Dani, quedaron fuera de la competencia.