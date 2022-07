Masterchef Celebrity: Ramiro Meneses mostró parte de su cuerpo a Claudia Bahamón

La cocina de Masterchef Celebrity está cada vez más llena de tensión a solo días de la final. Muy pronto, los televidentes podrán conocer a la celebridad ganadora del concurso, que se llevará 200 millones de pesos.

Como en cualquier competencia, siempre hay espacio para las risas, y el programa de RCN no es la excepción. Mientras los cinco semifinalistas, Tatán Mejía, Carlos Báez, Chicho Arias, Cristina Campuzano y Ramiro Meneses vivían angustiantes momentos en un reto de campo, Claudia Bahamón no esperó para bromear con una situación muy particular.

Claudia Bahamón se fijó en parte trasera de Ramiro Meneses

Mientras se encontraba en su punto máximo de la preparación, un detalle con la pantaloneta de Ramiro Meneses no pasó desapercibido para la presentadora de Masterchef Celebrity.

La pantaloneta de Ramiro estaba rota y exhibía parte del cuerpo del actor. Incluso las cámaras captaron el percance de Meneses, quien terminó burlándose del asunto.

Mientras la presentadora seguía curioseando la parte trasera de Ramiro, le pedía que le “mostrara las nalgas” , y él con la decencia y calma que lo caracterizan, no supo qué responder. Claudia logró que el participante se sonrojara. El artista finalizó con un peculiar comentario.

#MasterChefCelebrity | 😂 Ramiro presenta su plato y además muestra el roto de su pantaloneta 😲 para sumar puntos con los comensales 🤣 ¿Le funcionará la estrategia al actor?



“¿Claudia de qué está hablando? Yo pensé que se me estaban cayendo los pantalones, pero yo sí sentí que me entró una ráfaga de viento por ahí” dijo Ramiro, después de los piropos que recibió por parte de Claudia Bahamón, quien hasta le pidió permiso para tocar la parte trasera de su anatomía, todo dentro de un clima de buen humor.

