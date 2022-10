Juan Diego Alvira: edad, esposa, estatura y más del presentador

Juan Diego Alvira Cortés lleva 22 años de carrera en los medios de comunicación. Comenzó su trabajo en RCN Radio, en Ibagué, ciudad donde nació. A lo largo de su carrera ha creado una importante comunidad de seguidores en las redes sociales, y en Instagram tiene un millón de seguidores.

Te puede interesar: Sebastián Yatra: edad, dónde vive, por qué terminó con Tini y más del cantante

¿Quién es Juan Diego Alvira?

El periodista, abogado y presentador de noticias nació el 16 de octubre de 1976. El ibaguereño, que hoy celebra 46 años, vivió gran pare de su niñez en Ortega, municipio del Tolima. Desde muy joven, mientras estudiaba en el Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, se inclinó por el periodismo.

Vea también: Los mejores momentos que se verán en ‘Los Montaner’, la nueva serie de la familia

¿En qué universidad estudió Juan Diego Alvira?

Alvira es egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde se graduó como comunicador social y periodista. Pero esa no fue su única carrera, pues también estudió Derecho y se graduó de la Universidad La Gran Colombia.

¿Cuánto mide Juan Diego Alvira?

Según lo que ha revelado en algunas entrevistas, el comunicador alcanza los 1.66 metros de altura.

¿Quién es la esposa de Juan Diego Alvira?

El presentador conoció a Ana María Escobar en la universidad, cuando ambos cursaban la misma carrera. Aunque nunca cruzaron una palabra, desde la primera vez que la vio supo que así quería que fuera la mamá de sus hijos. “Yo la vi en la universidad con novio, ella tenía un novio, ella siempre ha sido supremamente vanidosa, le encanta lucir bien y a mi encantan las mujeres así, yo recuerdo mucho que le dije a mi mejor amigo de la universidad ‘a mí me gustaría que mi esposa y mamá de mis hijos fuera así como ella’, la vi y lo dije por decirlo, me parecía el prototipo de mujer perfecta para mí”, recordó durante una entrevista con Laura Acuña .

La forma en que se reencontraron fue más curiosa aún. El ibaguereño, que ejercía como periodista económico, asistió a la Superintendencia de Industria y Comercio, lugar donde un día antes Ana María había entrado a trabajar como jefe de prensa. “La otra persona con la que yo me comunicaba de la oficina me dijo ‘ven te presento a la nueva jefa’ y yo ‘no, no Marcelita, no tengo tiempo, voy tarde la canal’ y me dijo ‘ven, ven, son solo diez segundos’. Llego a la oficina de ella, pisé el umbral de la entrada y la veo ahí, quedé petrificado por dentro, la saludé y la primera pregunta que le hice fue si seguía con el novio”, contó entre risas. Juan Diego y Ana María se casaron el 2 de agosto de 2008. La pareja le dio la bienvenida a su hija María del Mar, el 27 de octubre de 2017. El periodista comparte a menudo situaciones cotidianas que vive en familia, y en la que su pequeña hija es protagonista.

Mira también: Ricky Martin recordó lo que sintió al ‘salir del clóset’

¿Qué cargo tiene Juan Diego Alvira?

El ibaguereño tuvo su primer trabajo en radio, luego pasó a los medios escritos, siendo Deporte Gráfico y El Espectador sus casas editoriales. La televisión llegó a su vida cuando ingresó, en el año 2000, al canal City Tv, donde presentó City Noticias durante más de 10 años. En febrero del 2011 se estrenó como presentador de Noticias Caracol. El 2 de septiembre de este año, el presentador anunció su retiro del canal para buscar otros rumbos. “Casi 12 años extraordinarios. Hice las cuentas: 4.201 días, 4.170 mañanas, 1.824 minutos entrando a sus casas queridos televidentes, mil y mil gracias, de verdad que sí, a todo el maravilloso equipo de Noticias Caracol, se me aguan los ojos lo sé, a todo ustedes muchachos por sus tertulias divertidas detrás de cámaras, a los editores, a los camarógrafos, a las directivas del canal”.