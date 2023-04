El actor Kepa Amuchastegui, de ‘Betty, la fea’, pide trabajo: “ayúdenme por favor”

Kepa Amuchastegui ha sido considerado toda una leyenda de la televisión colombiana, con una trayectoria como actor, director y libretista de más de 50 años.

Te puede interesar: ¿Shakira se fue de Barcelona porque el papá de Piqué la echó de la casa?

Kepa Amuchastegui Foto: Jhoan Lopez

Entre las múltiples producciones de las que ha hecho parte, se encuentran: Yo soy Betty, la fea, Un ángel llamado azul, La Pola, La bruja, La hipocondríaca, Tiro de Gracia, La ley del corazón, Bolívar, La reina de indias y el conquistador, La nieta elegida, entre otras.

Más noticias de famosos Actriz de ‘Ventino’ reveló que robaba cucharas: “soy una ladrona reivindicada” La reconocida actriz de ‘Ventino’, de Caracol Televisión, hizo una curiosa revelación. En su casa ya tiene toda una colección de cucharas. ¿Por qué lo hacía? Descúbrelo aquí. Leer aquí: Actriz de ‘Ventino’ reveló que robaba cucharas: “soy una ladrona reivindicada” Mariluz regresa a los escenarios y sigue extrañando a su esposo, Roberto Reyes Mariluz, quien enviudó hace más de dos años, regresa a los escenarios y revela cómo es su vida sin su compañero de más de cuatro décadas. Leer aquí: Mariluz regresa a los escenarios y sigue extrañando a su esposo, Roberto Reyes

Aunque su vida artística ha estado llena de éxitos, también ha tenido que enfrentar momentos difíciles, sobre todo, cuando el trabajo ha estado escaso, una situación que vives varios actores del país.

¿Qué le pasó a Kepa Amuchastegui?

En octubre del 2019, el reconocido actor sorprendió y preocupó a sus seguidores al realizar una publicación en su cuenta de LinkedIn, solicitando trabajo: “estoy necesitando trabajo. Por si nada de lo que he venido haciendo durante los últimos 50 años funciona (escribir, dirigir, actuar para teatro, cine y televisión) también soy buen traductor al español tanto del francés como del inglés. Si alguien sabe de algo, por favor”, escribió el actor.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En ese momento, explicó en una entrevista con La W, que: “en ningún momento he mencionado a Caracol Televisión y RCN Televisión como responsables de mi situación de desempleo. No estoy criticando a los canales ni a sus productoras. He venido trabajando en papeles, no demasiado grandes, pero sí he tenido trabajo. No he vivido desaforadamente”.

Kepa Amuchastegui busca trabajo

Ahora, casi cuatro años después, nuevamente volvió a realizar una publicación similar. “Alguien sabe quién o qué empresa, ¿qué editorial sería susceptible de querer contratarme para grabar audiolibros? Estoy buscando trabajo una vez más y esa creo que podría ser una salida a la medida de mis capacidades. Soy actor. Leo bien. Y mi voz gusta. Ayúdenme, por favor. Gracias”.

Los internautas no han dudado en dejarle múltiples comentarios, no solo animándolo, sino también dejándole varias ofertas de empleo que, quizá, le puedan funcionar. “Kepa te he admirado desde que soy una niña, comparto tu publicación para que aparezcan esas oportunidades que estás buscando”, “de todo corazón deseo que encuentre un empleo a las medida de sus capacidades (que son INMENSAS).. saludos de una admiradora de su carrera”, “Kepa, de todo corazón, ojalá consiga empleo. Usted es de los grandes. Un saludo y ánimo”.