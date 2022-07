Juan Diego Alvira de ‘Noticias Caracol’ pasó un mal momento en Europa. Esto pasó

Durante varias semanas, el reconocido periodista Juan Diego Alvira estuvo ausente de la primera edición de Noticias Caracol. Algunos televidentes se alcanzaron a preocupar pues llegaron a pensar que ya no estaría más en el informativo.

Te puede interesar: VIDEO: Juan Diego Alvira reapareció tras su ausencia en Noticias Caracol

El ibaguereño se encontraba de vacaciones con su esposa Ana María Escobar y su hija María del Mar. En un principio, hubo bastante intriga por conocer dónde estaba Juan Diego, pues mantuvo en secreto los lugares que visitó.

Vea también: “Es una pesadilla”: Juan Diego Alvira confiesa el problema de salud que padece

Recientemente mostró cómo fue toda su experiencia en ese viaje por medio de una serie de videos que publicó en su canal de YouTube, contando las cosas buenas y las no tan buenas que pasaron en Europa, país que visitaron para disfrutar de unos días de descanso.

Juan Diego Alvira de ‘Noticias Caracol’ pasó un mal momento en Europa

En el primer video que publicó, Juan Diego Alvira reveló que por culpa de un vuelo que les cancelaron, tuvieron que cambiar todos los planes que tenía previstos. “Nuestros viajes son espectaculares, pero siempre hay unos imprevistos. Y entonces, imagínense que, estando en Madrid, España, llega un correo que dice: ‘vuelo cancelado”, comenzó relatando el presentador.

Te puede interesar: ¿Por qué Juan Diego Alvira se quita su anillo matrimonial para presentar noticias?

Eso los conllevó a una serie de problemas, pues ellos ya tenían compras de hoteles y el alquiler de un carro en el próximo destino que tendrían. Su esposa Ana María tuvo que comenzar a llamar a todas partes para no perder la plata. “Me tocó llamar a todos los hoteles (en Francia): al de Marsella y decirles que ya no podíamos llegar por la cancelación del vuelo, llamar al de Niza y al de Cannes, y decir que ya no nos íbamos a quedar el número de días que habíamos dicho antes. La reserva del carro definitivamente se perdió”, reveló la esposa de Juan Diego.

La cancelación del vuelo hizo que Juan Diego y su familia perdieran una parte del dinero que ya habían invertido en hoteles. Sin embargo, supieron sobrellevar la situación para no amargarse el viaje. “Cuando tú has planeado todo con tanta antelación lo haces en gran medida también para que haya un cierto alivio en el bolsillo para que sea más económico, pero cuando uno hace todo a última hora se encarecen las cosas”, terminó diciendo el periodista.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí