Juan Diego Alvira reveló las verdaderas razones de su salida de ‘Semana’

La vida del periodista y presentador Juan Diego Alvira ha despertado el interés de sus fanáticos. Lo que ocurre con su área personal y profesional no deja de ser tema de conversación en redes sociales.

¿Por qué Juan Diego Alvira salió de ‘Semana’?

Tras su salida de Noticias Caracol, el ibaguereño anunció su llegada a Semana; sin embargo, a finales de febrero sorprendió al confirmar que ya no haría parte de ese medio de comunicación. Las razones, hasta el momento, eran desconocidas.

El periodista contó que se enfocaría en disfrutar más tiempo con su familia, entre otros proyectos. En una reciente entrevista con el programa Lo sé todo, Juan Diego contó que, el motivo principal de su salida, fue “realmente muy profundo”.

Una serie de situaciones, que consideró como detonantes, lo llevaron a tomar la decisión de abandonar el medio de comunicación. “Una vez estaba grabando un video para Semana en la frontera con Venezuela y venía una señora cruzando la trocha. Me la encontré, me reconoció y me dijo: ‘¿Juan Diego? Lo extraño ¿cuándo vuelve a la televisión?’. Eso me quedó dando vueltas y me produjo un remolino de sensaciones y emociones”, aseguró el comunicador.

Asimismo, un comentario que le hizo su hija María del Mar, le hizo replantear la idea de si en verdad quería continuar en la revista o si, por el contrario, su verdadera pasión era la televisión.

“Estábamos viendo televisión con mi esposa y mi hija, y me preguntó mi hija que cuándo iba a volver a la televisión. Ese fue como el puntillazo final… me empezó a martillar en la cabeza de manera desesperante la necesidad de volver a hacer televisión”, afirmó.

¿Juan Diego Alvira vuelve a la televisión?

El periodista dejó en claro su deseo de volver a la pantalla chica. Aunque no ha confirmado a qué medio de comunicación llegaría, sí aseguró que pronto dará a conocer sus nuevos proyectos. “Hay unas posibilidades laborales muy interesantes. Vienen muchas otras, ya les contaré, ya vendrá el momento adecuado para que pueda contarles cuál va a ser ese gran anuncio”.