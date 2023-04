¿Por qué Adamari López salió de ‘Hoy Día’ de Telemundo? Esta es la razón

El pasado jueves 6 de abril, el mundo del espectáculo se sorprendió con la abrupta salida de Adamari López, del programa Hoy Día de Telemundo. Por medio de un comunicado, la presentadora puertorriqueña confirmó que la decisión fue tomada por mutuo acuerdo, desmintiendo los rumores que apuntaban a que, supuestamente, ella no sabía que la iban a despedir.

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores pues días antes había realizado una publicación en su perfil de Instagram invitándolos a sintonizar el programa. “Es casi viernes, con mucha energía, y la próxima semana tendremos cuatro horas de programa”.

Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, habló en el programa sobre la salida de su compañera. “Como ustedes observaron entramos por esa puerta como todos los viernes, como todos los días, con la misma alegría, con la misma emoción. Hay una ausencia, ustedes observaron que con nosotros no está nuestra querida Adamari López, nuestra querida Ada. Más adelante ella misma nos va a explicar el porqué de esta ausencia”.

Adamari López se refirió a su salida de Telemundo

Al final de la emisión del pasado viernes, la producción mostró un video de Adamari explicando las razones de su repentina salida. “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaia, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer”, dijo.

Finalmente, aprovechó para enviarle un mensaje de agradecimiento a todos los televidentes y fanáticos que han apoyado su carrera. “Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos años con quienes pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo. Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar”.

¿Por qué salió Adamari López de Telemundo?

Sobre su salida, se han rumorado muchas cosas. Aunque Adamari aseguró que había sido por común acuerdo. El programa Chisme No Like señaló que, supuestamente, la razón principal de su salida se dio por la alta suma de dinero que ganaba. “De común acuerdo no se fue, la echaron… Sé de muy buena fuente, porque alguien vio el contrato en Telemundo. (…) Adamari ganaba al año la cifra de US$640 mil, más retroactivos, bonos, comerciales. Rozaba los US$840 mil”, dijeron los presentadores del show. De igual manera, aseguraron que, con esa suma de dinero, pueden pagarles a tres o cuatro presentadores más.

Telemundo le agradeció a la puertorriqueña todo su trabajo y, al parecer, no descarta la opción de volverla a trabajar con ella. “Adamari es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo”.