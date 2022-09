¿Juan Diego Alvira se va de ‘Noticias Caracol’? Este sería su nuevo trabajo

Desde hace varios meses, se rumoraba en redes sociales que el periodista y presentador Juan Diego Alvira dejaría Noticias Caracol. Los comentarios tomaron fuerza, sobre todo, porque estuvo ausente unos días del informativo y después, apareció haciendo entrevistas en su canal de YouTube.

No obstante, todo se trataba de especulaciones, pues el ibaguereño volvió al set y aclaró que, en ese momento, estaba de vacaciones y que el proyecto de sus entrevistas era algo alterno a su trabajo como presentador de la primera emisión de Noticias Caracol.

Luego, hace unas semanas volvieron a surgir esos rumores, porque, nuevamente, se ausentó durante unas semanas mientras disfrutaba de unos días de descanso en Europa.

Juan Diego Alvira llegó a Noticias Caracol, como presentador de las emisiones de fin de semana. Tiempo después, asumió la presentación de la primera emisión del informativo, de lunes a viernes. Allí compartió set con Mónica Jaramillo, Vanessa de La Torre, Catalina Gómez y Alejandra Giraldo, su actual compañera.

¿Por qué Juan Diego Alvira se va de Noticias Caracol?

Parece ser que los rumores de la salida del ibaguereño de 45 años, ahora serían una realidad. Aunque el periodista no lo ha confirmado directamente, se dice que el presentador estaría próximo a abandonar el canal Caracol, en el que ha trabajado durante más de una década, pues un nuevo proyecto profesional viene en camino.

¿Cuál será el nuevo trabajo de Juan Diego Alvira?

Fue el también periodista Luis Carlos Vélez, colega y amigo de Alvira, quien confirmó que seguirá trabajando en otra importante casa informativa, la Revista Semana.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, Vélez, quien también hizo parte de Noticias Caracol hace unos años, aprovechó para felicitarlo y desearle muchos éxitos en esta nueva etapa que comienza. “Felicidades a @JuanDiegoAlvirapor su paso a @RevistaSemana. Una gran apuesta que estoy seguro significará mucho en su carrera. Gran adición @VickyDavilaH”. De igual manera, la FM lo habría confirmado en su emisión del 31 de agosto.

Por ahora, el periodista no ha brindado ninguna declaración al respecto. Se espera a que lo haga en las próximas horas o días. Se desconoce a partir de cuándo comenzaría a trabajar en el medio de comunicación anteriormente mencionado.

Mónica Jaramillo, ex compañera de Alvira, también está en ‘Semana’

El 18 de septiembre del 2020, se conoció la sorpresiva noticia de la salida de Mónica Jaramillo de Noticias Caracol, lugar en el que trabajó por más de 15 años. Sobre el motivo de su salida, en una oportunidad dijo a través de sus redes sociales: “Yo empecé en Caracol en el 2004, llevaba 16 años estando ahí sin un 31 de diciembre, sin un 1 de enero porque normalmente trabajaba esas fechas. Con la pandemia empecé a darme cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo valioso, empecé a darme cuenta que ya no quería perderme cosas de mi hijo, entonces decidí hacerme a un lado de Caracol. No es que me cansé de Caracol o que hubo pelea. Con la cuarentena, estando en casa, me di cuenta que quería tener más tiempo de calidad, con Joaquín, para manejar bicicleta, para mí, para viajar y decidí hacer ese alto”. La paisa lidera, desde el año pasado, los nuevos formatos digitales de esa casa editorial.

