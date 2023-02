¿Juan Duque sigue en contacto con Lina Tejeiro?: “me quedó debiendo”

Hace unos meses, se confirmó la ruptura de la fugaz relación de Lina Tejeiro y Juan Duque. Aunque la pareja se mostró muy enamorada en el tiempo que estuvieron juntos, al parecer, no lograron entenderse como esperaban. Muchos internautas estaban emocionados por ese romance, pues creían que, por fin, la actriz de La ley del corazón había olvidado a Andy Rivera.

Juan Duque y Lina Tejeiro conformaban una de las parejas más comentadas de la farándula, pero el cantante confirmó su final. Foto: Instagram

¿Por qué terminaron Lina Tejeiro y Juan Duque?

Al principio, se desconocían los motivos por los cuales Lina y Juan habían terminado. En redes se llegó a rumorar que había sido, supuestamente, por una infidelidad de parte del cantante; sin embargo, él mismo se encargó de desmentir esa información.

Hace unas semanas, el cantante antioqueño brindó una entrevista para el podcast de El Gatales, y allí reveló que había sido decisión de la llanera pues a ella le habría costado llevar una relación a distancia, teniendo en cuenta que él vive en Medellín y ella en Bogotá. “Yo no podía viajar todos los días. Toda mi vida está en Medallo… A veces hacíamos el esfuerzo para estar todos en Bogotá. Yo organicé casi que mi vida para ir mínimo una vez o dos veces a la semana. Siempre buscaba la forma”, dijo.

¿Qué pasó con Lina Tejeiro y Juan Duque?

Aunque la pareja terminó hace unos meses, en sus redes sociales se han dedicado una que otra indirecta, razón por la que los internautas han estado muy pendientes de cada detalle que publican y, generalmente, la mayoría de ellos suelen relacionarlos con la ruptura.

¿Lina Tejeiro le quedó debiendo dinero a Juan Duque?

Recientemente, el artista paisa apareció en sus historias de Instagram junto con un amigo, quien le preguntó de manera directa qué había pasado con Lina. Aunque no mencionó el apellido de la actriz, muchos entendieron que se estaba refiriendo a su exnovia. “Hey, ¿qué más de Lina? ¿No has vuelto a hablar con ella?”, fue la pregunta que le hizo su amigo, a lo que él le contestó: “¿Cuál?... Sí claro, por una platica que nos debemos a ver si la recuperamos. Yo creo que ella me quedó debiendo, también una ropita que me quedó allá y que también quedó en mandarme”, dijo entre risas.

Enseguida, su amigo le hizo una nueva pregunta: “¿Y la ropa interior cuándo se la va a devolver?”. Duque, entre risas, respondió: “¿la que yo tengo? Esa sí toca buscarla a ver qué la he hecho”.

Algunos internautas aseguran que eso no es cierto y que podría tratarse únicamente de una broma, por lo que no habría superado, supuestamente, lo que sucedió con Lina. “Ese man ya en serio no sabe cómo mencionarla, “no la supera jajaja”, “ahora la gente que no entiende el sarcasmo se ataca”, “ucha gente todavía no ha entendido que los paisas son así, les gusta mucho molestar o ‘tomar del pelo’ y a todo le sacan chiste”.