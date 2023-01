Juan Gabriel: edad, cuándo murió, hijos, apariciones y más del cantante mexicano

Gracias a cientos de éxitos, entre los que se cuentan Querida, Abrázame muy fuerte, No tengo dinero y Así fue, Alberto Aguilera Valadez, conocido mundialmente como Juan Gabriel, hizo historia en la música. Desde muy temprana edad, el artista soñó con triunfar en los escenarios, anhelo que logró cristalizar en 1971, cuando tenía 21 años. Sus años de carrera y sus reconocimientos alrededor del mundo lo consagraron como uno de los cantantes más famosos de México y en una leyenda del romanticismo.

¿Cuándo murió Juan Gabriel?

El 26 de agosto del 2016, dos días antes de su muerte, Juan Gabriel ofreció su último concierto, en The Forum de Los Ángeles, en medio de su gira México es todo, en Estados Unidos, tour que había iniciado en Las Vegas el 19 del mismo mes.

El domingo 28 se reportó su fallecimiento a las 11:17 a.m. en su apartamento ubicado en la playa de Santa Mónica, California. Un infarto agudo de miocardio produjo su deceso. Al día siguiente, sus restos fueron cremados en Anaheim, California por decisión de sus hijos. El año pasado se cumplieron seis años de la partida de uno de los artistas más influyentes del mundo.

¿Cuántos años tenía Juan Gabriel?

Un día como hoy, 7 de enero de 1950, nació ‘El Divo de Juárez’. Vio la luz en Parácuaro, Michoacán, en la calle 5 de mayo, que hoy lleva su nombre. El cantante era hijo de dos campesinos, Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas, y el menor de diez hermanos.

Hijos de Juan Gabriel

Aunque ‘El Divo de América’ reconoció a Iván, Joan Gabriel, Hans Gabriel, Jean Gabriel y Luis Alberto como sus hijos, dos años antes de su muerte especificó en su testamento, que el primero de ellos, el mayor, era el único heredero universal de su fortuna. A él le dejó propiedades en varios lugares del mundo, los derechos de los nombres Juan Gabriel y Noa Noa, sus canciones y todo lo relacionado con su imagen.

A finales del 2021, cuando el artista llevaba cinco años de fallecido, Dulce, una de las más grandes amigas del mexicano, reveló que el cantautor tenía dos hijos más. “Hay un niñito muy chiquito y hay uno muy grandote que es médico, que además era el orgullo de Alberto; ese nunca va a salir porque a él no le interesa, es un muchacho triunfador, lo heredaron en vida, era el gran orgullo de su padre y es un muchacho guapísimo… Tenía fotos de sus hijos y las traía en el celular, pero desafortunadamente me robaron el celular”, aseguró. La misma versión la reveló, en aquella época, Jesús Salas, quien fuera su mánager.

¿Juan Gabriel está vivo?

Desde que se conoció la noticia de su muerte, también comenzaron los rumores que apuntan a que Juan Gabriel sigue con vida. Una de las versiones más recientes, la dio Joaquín Muñoz, su íntimo amigo y exrepresentante.

Semanas después del sexto aniversario del artista, Muñoz citó a varios medios locales a una rueda de prensa para hablar, según él, de las pruebas de vida de su amigo, quien supuestamente, aparecería cuando Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lo ayudara con su situación fiscal y con sus propiedades intelectuales, que ahora están en mano de su hijo Iván Aguilera. “Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, sólo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”, dice, supuestamente, la carta que el desaparecido artista escribió y que tiene Muñoz en su poder.

“Juan Gabriel está vivo, yo no puedo estar engañando al presidente y estar leyendo cosas que le mandó al presidente. Iván sabe dónde está su papá, ahí tengo la carta, pero no se las voy a dar a conocer. A Juan Gabriel le costó mucho trabajo fingir su muerte, él va a aparecer, ya verán, él les va a decir cuál fue el motivo por el que tuvo que fingir su muerte”, expresó.