¿Juan Gabriel está vivo? Su exmánager, Joaquín Muñoz, habló al respecto

A seis años de su fallecimiento, Alberto Aguilera Valadez, conocido mundialmente como Juan Gabriel , vuelve a sonar entre sus fanáticos porque, supuestamente, habría falsificado su muerte, que ocurrió el 28 de agosto del 2016 falleció ‘El Divo de Juárez’, uno de los grandes exponentes de la música romántica en Latinoamérica.

Recordado por éxitos como Así fue, Querida y No tengo dinero, el nombre del cantante de Michoacán , México, causó revuelo gracias a Joaquín Muñoz , su exmánager, quien aseguró que el intérprete estaría todavía con vida. El mismo Muñoz fue quien citó a varios medios mexicanos a una rueda de prensa para dar su versión de los hechos, pero no terminó como muchos esperaban.

Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel, envió mensaje a presidente de México

Este lunes, la prensa mexicana llegó a la rueda de prensa citada por Joaquín Muñoz, quien afirmó que, supuestamente, el artista estaría listo para desmentir públicamente su muerte solo cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , lo ayude con su situación fiscal y con sus propiedades intelectuales, que ahora están en mano de su hijo Iván Aguilera.

En el encuentro con la prensa, Muñoz leyó una carta que supuestamente ´El divo de Juárez´ envió al presidente, pero que prefirió no mostrar a los medios. “Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, sólo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”, dice la supuesta carta.

En su mismo pronunciamiento, Joaquín aseguró que, en 2017, solo un año después de su fallecimiento, el cantante había decidido ‘reaparecer’ públicamente, pero por súplicas de su hijo Iván, desistió. “Juan Gabriel está vivo, yo no puedo estar engañando al presidente y estar leyendo cosas que le mandó al presidente. Iván sabe dónde está su papá, ahí tengo la carta, pero no se las voy a dar a conocer. A Juan Gabriel le costó mucho trabajo fingir su muerte, él va a aparecer, ya verán, él les va a decir cuál fue el motivo por el que tuvo que fingir su muerte”, afirmó.

Ante los cuestionamientos de la prensa, y después de confesar que el acta de defunción del cantante es falsa, el encuentro se tornó tenso, cuando algunos periodistas se sintieron atacados y prefirieron retirarle el micrófono al representante e irse del lugar. Así lo dejó evidenciado un reporte del programa de Univisión Despierta América luego de que el entrevistado dijera “¿Quiénes están más locos, yo o los medios?”.