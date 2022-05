Karol G: antes y después de convertirse en ‘La Bichota’

Karol G se encuentra en la cima de su carrera. Su pasión por la música comenzó cuando tenía 5 años y su primer contacto con la industria fue en el 2006 cuando participó en Factor XS y aunque no ganó el reality sí comenzó a tener reconocimiento.

La intérprete de La Tusa no solo ha evolucionado en su carrera artística, sino también, en su aspecto físico. Así ha sido su increíble transformación. Foto: Foto Difusión

Más adelante, en el 2010, incursionó como youtuber produciendo videos caseros cantando covers de exitosas canciones en inglés como Try sleeping with a broken heart, Killing me softly y Can’t take my eyes off you. En esa época tenía 19 años, y se caracterizaba por mantener el tono natural de su cabello.

En el 2012 pasó a ser corista del antioqueño Reykon, quien en ese momento era uno de los mayores exponentes del género urbano. Juntos lanzaron el tema 301, que se convirtió en éxito. A partir de ahí, Karol G comenzó a sonar en radio y canales de televisión.

Con éxitos como Mi cama, La Tusa, Ocean, Ahora me llama, Bichota, entre otras, la artista se ha consolidado como una de las exponentes más importantes del género, tanto, que ha logrado presentarse en grandes escenarios nacionales e internacionales.

Su aspecto físico ha sido bastante notorio. Según ha dicho, solamente se ha sometido a una sola cirugía estética para aumentar su busto. Sin embargo, sus fanáticos creen que se ha realizado más, motivo por el cual ha sido criticada en varias oportunidades.

Desde hace unos años, Karol G se caracteriza por su particular melena azul turquesa, única entre otras artistas de ese género musical. En sus redes sociales, presume además, sus curvas de infarto las cuales han sido halagadas por sus seguidores, pues en varias oportunidades se ha dejado ver al natural.

